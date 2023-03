Jedet se emocionó al explicar las consecuencias de la agresión sexual que sufrió en los Feroz: “Se me juzgó”

El pasado mes de enero, Jedet fue protagonista de todos los medios al denunciar haber sufrido acoso sexual por parte del productor, Javier Pérez Santana, durante la décima edición de los Premios Feroz. No fue la única que lo sufrió y tuvo varios testigos que confirmaron los hechos, ante las autoridades y haciendo declaraciones a medios.

Bibiana Fernández cuenta su experiencia en los Premios Feroz y su conversación con Jedet tras la agresión sexual

Tras ello, la artista se había refugiado en su trabajo hasta que esta noche reaparecía en Días de Tele, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, y en una entrega dedicada a las mujeres que han alzado la voz en la pequeña pantalla. Pasó por plató Rocío Carrasco, para reflexionar sobre lo que supuso su documental, y Leticia Dolera que habló de censura en su serie, Vida Perfecta.

Seguidamente, se sentó frente a Julia Otero una Jedet visiblemente nerviosa y emocionada: “Estoy en un sitio en el que puedo hablar con libertad y respeto”, señaló para expresar que si fuera de otra manera no hubiera acudido. Y es que, desde el arranque del relato que narró sobre los hechos ocurridos en la ceremonia, dejó claro que ella nunca quiso hacerlo público: “A un periodista se le escapó mi nombre y ahí empezó el revuelo”, lamentó.

🗣 Jedet: "Cuando fui a denunciar, le dije a mi representante: no quiero que se entere nadie. No quiero que mi familia sufra".



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/E5q3MoQZEY — La 1 (@La1_tve) 8 de marzo de 2023

La actriz subrayó que no quería que se enterara nadie porque “no quiero que mi familia sufra. Soy hija única y es complicado” añadió y en cuanto las lágrimas se asomaron las atajó de cuajo: “No quiero llorar nada por esto”.

Más relajada, continuó: “Cuando fui a denunciarlo fue porque había venido antes tres veces a molestarme. Cuando volvió se activó todo el protocolo, y lo siguiente que recuerdo es que estaban en el baño tranquilizándome cinco compañeras porque me estaba dando un ataque de pánico”.

Al descubrir que toda la prensa se había hecho eco: “Estuve encerrada en casa como 2 o 3 días porque eso fue una bomba mediáticamente. Había gente que me cuestionaba y había prensa en el portal de mi casa, que seguían a mis amigas. Se me juzgó porque entiendo que mi imagen no es la que la gente entiende como víctima”.

🗣 Jedet: "Yo me sentí forzada a hablar. Era algo que tenía que hacer sí o sí para poder seguir trabajando. ¿Por qué tú como víctima, encima que llevas por dentro todo esto, tienes que hablar?"



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/BOgcm4Vrtn — La 1 (@La1_tve) 8 de marzo de 2023

Añadió que cuando decidió dar el paso de denunciar fue porque “he vivido tantas situaciones así que eso ya era el colmo, aguantar a este tipo de babosos y más en un entorno seguro”. Incluso recordó otra de las veces que le ocurrió en el trabajo: “Cuando no había empezado mi transición y llegué a Madrid, un director de teatro quería que hiciese de ayudante de dirección, se me insinuó, etc. Pero a mí me han educado sabiendo que me toca quien yo quiero, que comparto mi intimidad con quien quiero”.

Para acabar, Otero quiso saber en qué momento estaba el caso: “Tengo que volver a declarar, porque cuando denuncié estaba como en shock y esperar al juicio”, aclaró Jedet.