Jenna Ortega avanza cambios para la temporada 2 de 'Miércoles': “Queremos inclinarnos más por el terror”

La segunda temporada de Miércoles será más terrorífica y menos amorosa, según Jenna Ortega. La actriz ha sido ascendida a productora y tanto ella como el resto de responsables del hit de Netflix saben lo que quieren para los nuevos capítulos. “Queremos inclinarnos un poco más por el lado terrorífico de la serie. Porque es tan desenfadada, que en una serie como ésta, con vampiros, hombres lobo y superpoderes, no quieres tomártela demasiado en serio”, ha comentado su protagonista en un evento organizado por Variety.

Hace unos meses, Ortega reconoció que pensaba que la primera temporada de Miércoles “iba a ser mucho más oscura” de lo que, a su juicio, terminó siendo. Ahora, desde su nueva posición de productora, ha conseguido que los nuevos capítulos vayan en esa dirección. Y también que su personaje no tenga ninguna trama amorosa en los nuevos capítulos, lo cual encaja con lo que dijo entonces, cuando señaló que “no tenía sentido” que la hija de Morticia y Gómez Addams formara parte de un triángulo amoroso con Tyler y Xavier. “Nos estamos deshaciendo de cualquier interés amoroso para Miércoles, lo cual es realmente genial”, ha avanzado la actriz en este sentido.

Además, ve su ascenso a productora como una “progresión natural” respecto al ambiente de trabajo de la primera temporada. “Ya habíamos barajado muchas ideas, y yo soy una persona muy práctica. Quiero saber qué está pasando. Y con un personaje como Miércoles, tan querido y tan legendario, no quería equivocarme. Así que intento tener tantas conversaciones como sea posible. En el plató, con los guionistas y Tim [Burton], nos reuníamos todos y decidíamos: 'Vale, ¿qué funciona y qué no? Naturalmente, ya era muy colaborativo”, comenta la actriz.

“En la preparación de una segunda temporada queríamos adelantarnos y asegurarnos de que podíamos empezar las conversaciones antes. Y tengo mucha curiosidad. Quiero ver los trajes, los nuevos personajes que van a llegar, los guiones, y tuvieron la amabilidad de dejarme ponerme el sombrero de productora”, añade la intérprete, que así pues, tendrá más peso y responsabilidad en los nuevos capítulos.

Al menos, de manera oficial dentro del organigrama de Miércoles, aunque cabe recordar que en la primera temporada cambió líneas completas de diálogo sin consultarlo con los guionistas. Algo que ella misma ha calificado como un comportamiento “poco profesional”, pero que entonces vio necesario hacer para ponerse “firme” y evitar que su personaje hiciera y dijera cosas que, según ella, carecían de toda lógica.

De hecho, Ortega asegura ahora que Miércoles la ha “obligado a salir de mi caparazón” y hacerse respetar más en el set de rodaje. “Siendo una mujer joven en la industria, a veces la gente no te toma tan en serio o no está tan abierta a las conversaciones de antes (...) Te conviertes en una marioneta. Pero las experiencias más bonitas que he tenido en un trabajo, o los trabajos de los que me siento más orgullosa, siempre han sido aquellos en los que se escucha la voz de todos. Todo el mundo colabora”, apunta.