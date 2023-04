Jesulín de Ubrique apunta a ser la gran estrella del casting de 'MasterChef Celebrity 8' en TVE

Jesulín de Ubrique será uno de los ingredientes estrella de la próxima edición de MasterChef Celebrity 8. Aunque todavía queda tiempo para que llegue la nueva entrega VIP del programa, el nombre del torero suena como primer participante.

'MasterChef 11' expulsó a uno de los más queridos, tras la "canallada" del resto de compañeros

Más

Según informa Semana, el gaditano habría aceptado la petición del formato producido por Shine Iberia, y será así como le podremos ver detrás de los fogones de las cocinas de MasterChef. De confirmarse el fichaje, se anotarían un gran tanto, debido a que su vida pública ha sido largamente tratada en programas del corazón.

Esto supondría su vuelta a un concurso tras su participación en El Desafío de Antena 3. El diestro participó en la segunda edición y quedó en cuarta posición, aunque luego fue Juan Betancourt quien ganó el programa. Previamente, en Splash! Famosos al agua, también en Antena 3, allá por 2013.

Se conocen pocos detalles de la nueva edición

Es así como el torero demostrará en la próxima entrega de MasterChef Celebrity sus dotes culinarias. La octava edición será la sucesora de una séptima marcada por las declaraciones de Patricia Conde en contra del formato, y en la que Lorena Castell se postuló como flamante ganadora.

Actualmente, TVE se encuentra emitiendo la undécima edición anónima del concurso que ha innovado en su formato y forma de emisión. En primer lugar, duplicando el número de concursantes, 30, así como sus entregas, dos semanalmente, una los lunes, y otra los viernes. En cada programa se va un aspirante, por lo que semanalmente se producen dos expulsiones.

Sin embargo, según afirmó Macarena Rey, CEO de la productora del formato, estas innovaciones no se mantendrán de cara a futuras ediciones: “Es una petición de TVE que nos han prometido que no van a volver a repetir”, y afirmó que “no puede ser alargable en el tiempo”. Además, aseguró que el Celebrity se llevaría a cabo con total normalidad, y siguiendo el modelo de las anteriores entregas: “El tema del Celebrity es que los jueces no tienen protagonismo, lo tienen los celebrities. Y se va a agradecer que sea larga, porque estamos haciendo una edición llena de humor”.