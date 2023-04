Jesús Castro recuerda con decepción su experiencia en 'MasterChef': “Es como un 'Gran Hermano' con cacerolas”

Jesús Castro ha querido recordar su participación en MasterChef Celebrity 5 tras ser preguntado por ello en una entrevista. El actor ha hablado sobre cómo fue la experiencia y sobre su decepción con el formato.

Sus declaraciones han sido a la revista ¡Hola!, medio que ha entrevistado al intérprete, y que le ha preguntado por su paso por el reality. “Lo que me pasó en MasterChef es que yo creía que era un talent de cocina, pero es como un Gran Hermano con cacerolas”, declaró tras ser preguntado por si creía que su seguridad se interpretaba como prepotencia en el concurso, ya que en en el formato se produjo algún pique en relación con las formas de comunicar del intérprete.

“Para quien haya sido la mejor experiencia de su vida, es superlícito, pero a mí, si me preguntas, te doy mi opinión”, prosiguió comentando Jesús Castro, que añadió: “El formato no tiene absolutamente nada que ver, al espectador le llega otra cosa que no es lo que está rodando la gente”. “Yo no aprendí nada de cocina, sé algo de cocina, pero no gracias a MasterChef, es que llevo viviendo solo 12 años”, concluyó con sus declaraciones, dejando ver que la experiencia para él no fue lo que se imaginaba.

Unas declaraciones que van en la línea en su día con las de Patricia Conde, que afeó algunas conductas tras su paso por el programa, y concluyó diciendo: “Lo vuelvo a decir, la TV es mentira”. Una postura que también han mostrado otros concursantes de la edición Celebrity, como es Xuso Jones, que declaró que “pasan cosas que el espectador no se imagina”.

El formato actualmente se encuentra emitiendo la edición anónima de MasterChef, que ha innovado con sus entregas, contando con el doble de concursantes, y el doble de programas semanales que se salda con un expulsado cada una. Sin embargo, el programa ya comienza a calentar motores de cara a su nueva edición Celebrity, la número 8, y empiezan a conocerse el nombre de algunos participantes.

El primer anunciado fue Jesulín de Ubrique, como primer concursante estrella. Le han seguido los nombres de Jorge Sanz, Tania Llasera y Álvaro Muñoz Escassi, siendo la última incorporación la de Genoveva Casanova y Eduardo Casanova.