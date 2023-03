Joan Capdevila desvela que prepara 'Invictus', un reality “de humor” para TVE con ¿Iker Casillas?

TVE prepara un reality show con Joan Capdevila y un exportero de Primera División. La noticia la dio este miércoles el ex lateral izquierdo de Espanyol, Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña y Villarreal, entre otros equipos, durante su visita a Días de tele, donde recordó su triunfo, como miembro de la selección española, del Mundial de Sudáfrica 2010.

Además de contar anécdotas sobre aquel hito histórico, y su posterior celebración, el catalán también habló de su vida fuera del fútbol, que ahora mismo gira en torno a la grabación de este nuevo programa. Según Capdevila, el formato lleva por nombre Invictus, y se trata de “un reality muy interesante” en clave “de humor”. “Creo que va a salir ahora, para mayo”, añadió el catalán.

Capdevila no dijo el nombre del exportero que le acompañará en esta aventura, aunque Manuel Jabois, que también estaba en el programa de Julia Otero, aportó una pista definitoria sobre su identidad. “¿Tiene un TikTok muy...?”, preguntó el periodista. “Sí, correcto, correcto”, respondió el exfutbolista, que enseguida supo por donde iban los tiros.

Y es que si hablamos de exporteros y TikTok hay un nombre que nos viene inmediatamente a la cabeza: el de Iker Casillas, que encima conoce de sobra a Capdevila, pues ambos ganaron juntos aquel Mundial de 2010 y también la Eurocopa de 2008. Por tanto, todo apunta al exguardameta de Real Madrid y Oporto como su compañero en Invictus.

Desde TVE confirman a verTele que, efectivamente, están trabajando en este proyecto, pero que todavía no tiene fecha de estreno ni está decidida su cadena de emisión, por lo que podría ir a La 1 o a otra cadena del ente público.

Los futbolistas prueban suerte en el entretenimiento

Lo que es seguro es que ésta será la segunda gran experiencia televisiva de Joan Capdevila en los últimos años. La primera se produjo en 2021, cuando participó en la primera -y por el momento, única- edición de Celebrity Bake Off España. “Me sorprendí a mí mismo de lo que soy capaz de hacer sin tener conocimiento. Terminé seis postres cuando pensaba que no iba a terminar ni uno, porque yo a la cocina voy a beber agua, no voy a otra cosa”, recordó este miércoles el exfutbolista sobre su paso por el reality de repostería de Amazon Prime Video.

La llegada de Invictus, de producirse en mayo, coincidirá con una temporada en la que otro exfutbolista de Primera División y la selección española, el bético Joaquín Sánchez, ha tenido hasta dos programas en la televisión en abierto: el exitoso Joaquín, el novato y la docuserie La penúltima y me voy, ambos emitidos por Antena 3. Además, cabe recordar que Mediaset tiene pendiente de estreno Maribáñez, el peor equipo del mundo, docu-reality encabezado por Cristóbal Soria, que a su vez contará con la colaboración de jugadores como César Azpilicueta, Jordi Alba y el propio Iker Casillas para relanzar a un humilde equipo de fútbol de Tercera División Andaluza.