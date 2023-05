Joaquín Prat afea a Bibiana Fernández sus opiniones sobre el peso: “Tengamos un poquito de amplitud de miras”

El programa de Ana Rosa ha albergado un momento inesperadamente tenso en su Club Social. Joaquín Prat y Bibiana Fernández se han enganchado a cuenta de unas opiniones de la segunda al hilo de la próxima boda de Tamara Falcó y los mediáticos problemas con su vestido.

Menos Jorge Javier y más Ana Rosa: el vuelco a la derecha en Mediaset ante el nuevo ciclo electoral

Más

El motivo no era otro que un comentario sobre el hecho de que la aristócrata hubiera “cogido peso”, lo que para la tertuliana advertía como un problema para el nuevo diseñador de su traje. “No quiero que se entienda malamente, porque la gente sale corriendo en cuanto se habla de peso”, señalaba rápidamente la colaboradora. No obstante, el presentador, que sigue en solitario al cargo de la mañana, ante las libranzas de Ana Rosa Quintana, no vio bien ese subrayado.

“¿Las mujeres que están gorditas no se pueden vestir de novia?”, preguntó el madrileño. “Se pueden vestir de novia y de trapecista. De lo que les salga”, respondió Bibiana, que pasó a argumentar su comentario. “Las novias por lo general, cuando vamos a casarnos, normalmente hacemos régimen”.

A continuación, exclamó: “Yo le estoy pidiendo a dios que por favor me regale una vida para ser gorda. Porque... ¡Qué ganas tengo de comer!”. Patricia Pardo alabó la “franqueza” de Fernández por su comentario sobre las prometidas, y señaló que “se puede malinterpretar”. Alessandro Lequio también incidía en el hecho de que el diseño “disimule esas redondeces” de Falcó. “Ella está muy preocupada con eso”, insistía el conde minutos.

Bibiana: “¿Tú has visto en África a mucha gente gorda?”

Minutos después, al comentar la última aparición publica de la marquesa de Griñón, Fernández reincidía: “No es nada malo coger peso, pero hoy en día se habla muchísimo del peso y mucha gente joven tiene problemas de salud justamente por la obesidad, cuando la gente está con sobrepeso y sale en las redes sociales, les hacen una ovación. Y yo, que soy delgada, me dicen que estoy incitando a la anorexia. No. La gente tiene que ser estar sana, gorda o delgada. Lo fundamental es la salud, por encima de la estética”.

“Hay gente, mujeres, que no quieren estética y están estupendas con sus canas, con sus arrugas y todo. Y lo mismo pasa con los pesos. Lo fundamental en la vida es la salud. Si tú tienes buena salud y eres feliz, puedes estar como te dé la gana”, apostilló, ante la reacción atónita de Prat: “Por el amor de dios”.

“Hay gente que tiene problemas de tiroides y engorda, hay gente que se está sometiendo a tratamientos de fertilidad o de hormonación y engorda. Hay gente que, directamente, tiene ansiedad por cuestiones de su vida y combate la ansiedad comiendo”, exponía el presentador.

Fernández reaccionaba tirante: “¿Tú has visto en África a mucha gente gorda? ¿No? ¡Pues entonces!”. “Lo que estoy pidiendo es que tengamos un poco de amplitud de miras”, replicaba él. La tertuliana repitió su ejemplo: “¿Tú has visto en África, donde concretamente muchos problemas de desnutrición, a mucha gente gorda? Que no sean los dictadores, claro. ¡Ninguna! ¿Por qué? Porque no comen”.

“Uno puede aproximarse al sobrepeso desde muchas circunstancias”

Ante la tensión imperante, Patricia Pardo intervino para calmar las aguas: “Es un debate muy difícil el que estáis abordando”, dijo, señalando la postura de Bibiana como “la más compleja”. Esta continuaba: “La salud tiene que ir por delante, e incluso el derecho de cada uno a hacer lo que quiera. Yo pediría otra vida para ser gorda porque paso mucha hambre, y me gustaría poder comer muchas cosas de las que me privo. Pero hay mucha gente que no lo hace, es una elección personal”

“Hay gente que no puede elegir”, intervenía de nuevo Prat, ante la rápida negativa de Fernández. “De toda la gente que conozco, de la gente que yo conozco, es por comer. No te digo yo que de la gente que conozco no te digo que alguna no tuviera problema de tiroides, pero básicamente era por comer. Y antes de llegar a los 120 se tienen 80, y no se pone remedio. Después vamos al balón gástrico”.

“Yo sé que esto es absolutamente impopular, pero lo dicen los médicos”, reclamó.

Ante el acaloramiento del debate, el tema acabó quedando zanjado, no sin antes tener Prat margen para una contrarréplica: “Uno se puede aproximar al sobrepeso desde muchísimas circunstancias, no desde la voluntad de dejarte y comer lo que te dé la gana”. Fernández quiso continuar, pero él fue tajante: “Venga, va, avanzamos”.