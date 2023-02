Joaquín Prat aplaude el palo de Isa Pantoja a 'Sálvame', “el programa de la tarde”: “¡Brava!”

Isa Pantoja reapareció este martes en el plató de El programa de Ana Rosa, desde donde lanzó un contundente rapapolvo a Sálvame por el tratamiento que dio a una información sobre la familia de Asraf Beno, su pareja. Joaquín Prat, absorto, se limitó a aplaudir en discurso de su colaboradora contra el espacio de corazón de Telecinco, cuyo nombre evitó dar.

La hija de Isabel Pantoja se refería a los comentarios que se realizaron este lunes en Sálvame, que aseguró que la boda entre Isa Pantoja y su novio estaba en el aire debido a un conflicto que, supuestamente, esta mantiene con los padres del ceutí.

El magacín vespertino de Mediaset afirmó que los padres de Asraf Beno, por sus creencias religiosas y su cultura árabe, no aceptan a Isa. El programa contó que estos no quieren que su hijo se case con ella, ya que sería una deshonra para la familia que Asraf contrajese matrimonio con una mujer divorciada, madre de un hijo y que trabaja en la televisión. Sálvame entrevistó a varios vecinos de Beno que confirmaban esta información.

La contundente respuesta de Isa Pantoja a 'Sálvame'

Isa Pantoja ha querido contestar a todas estas informaciones, negando rotundamente que sean ciertas. La joven asegura tener buena sintonía con sus suegros: “Tengo relación con los padres. Yo sí que me llevo bien con ellos, sí que tienen relación conmigo, he ido a esa casa, mi hijo ha estado en esa casa y se ha quedado a dormir en esa casa cuando yo no podía porque tenía un reality y no tengo ningún tipo de problema”, ha empezado diciendo.

Acto seguido, condenó la forma en la que Sálvame dio voz a estos falsos rumores: “Yo entiendo que eso sea tele y no me importa que se comente esto porque lo entiendo, pero ayer hubo una cosa que sí que me molestó”, señaló. “Viendo el programa de la tarde [en alusión a Sálvame], escuché cosas que no me gustan, como llevarlo todo al terreno de la religión o el machismo. Me parece fuerte y muy grave porque estas cosas hacen que en las redes sociales nos pongan mensajes de odio de la religión, del machismo, y hay que tener mucho cuidado”, lamentó en un largo discurso que nadie interrumpió.

“Todo el mundo tenemos una lucha. Por ejemplo, lucha por las personas que han cogido peso y se les ataca, lucha por la homofobia... Y a mí me llegan mensajes de racismo increíbles, solo que no los hago públicos. No voy a aguantar tampoco mensajes ahora contra la cultura. Es muy peligroso decir esas cosas porque hay gente muy mala y encima se lo cree”, zanjó rotunda la colaboradora, provocando el elogio de Joaquin Prat. “¡Brava!”, exclamó el presentador antes de dar paso a otro tema.