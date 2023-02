Joaquín Prat cierra la puerta de 'Ya es mediodía' a Jorge Pérez tras su entrevista en 'Déjate querer': “Ya no”

La entrevista de Jorge Pérez en Déjate querer sigue coleando. A la respuesta de Alba Carrillo se unieron este lunes las opiniones de los diferentes tertulianos de Ya es mediodía, programa en el que el ganador de Supervivientes trabajaba antes del escándalo y al que, a juzgar por las palabras de Joaquín Prat, no regresará.

Alba Carrillo se defiende tras la reaparición de Jorge Pérez en TV: "Sigo sin ser una robamaridos y una lagarta"

Si el pasado fin de semana Emma García se mostró dolida por la decisión de su excompañero de reaparecer en el plató del formato de Paz Padilla y no en Fiesta, en el seno del magacín de mediodía -el otro espacio en el que Pérez colaboraba- tampoco ha sentado del todo bien la entrevista. Y no tanto por el lugar elegido, sino porque la historia que relató junto a su mujer Alicia Peña distaba de la versión que había ofrecido meses atrás en los programas en los que estaba contratado.

Ya es mediodía se dedicó este 20 de febrero a analizar las contradicciones de Jorge Pérez, de lo que dijo en Fiesta en noviembre a lo que contó este sábado en Déjate querer. “Lo habrán zanjado en la intimidad y tienen un discurso unitario”, opinó Prat, sin querer juzgar al que fue su colaborador.

Marta López, que estuvo implicada en la historia del Guardia Civil con Alba Carrillo, sí le afeó su actitud: “Me alegro de que hayan superado esta crisis, pero he echado de menos que una vez que ha vuelto, no eche la culpa a todo el mundo. Esperaba de él unas disculpas a vosotros y al otro programa, que vino y mintió”, dijo la tertuliana, refiriéndose a lo que el que era su amigo relató en su momento tanto en el magacín diario como en el espacio de fin de semana.

Joaquín Prat cierra la puerta a Jorge Pérez

Igual de crítico se mostró Miguel Ángel Nicolás, que puso el ejemplo de Alexia Rivas para señalar los errores de Pérez a la hora de gestionar su crisis mediática: “No entiendo que si hace tres meses la vida se le destroza porque en televisión se habla de este tema, que lo vuelva a activar. Él ha podido volver a televisión sin hablar de este tema como hizo Alexia, que volvió a televisión y de su historia con Marta no ha vuelto a abrir la boca”, señaló.

En ese momento, y antes de cambiar de bloque, Joaquín Prat saltó con una pregunta que él mismo se encargó de responder. “¿A este programa no vuelve, no?”, dijo al aire el presentador. “¿Pero tú quieres que vuelva?”, le preguntó Alexia. “No, ya no. Ya no, ¿para qué?”, zanjó el periodista, que cerró la puerta a cualquier regreso de Jorge Pérez a Ya es mediodía. “Tú te merecías unas disculpas como presentador”, insistió Marta López.

Donde si participará el Guardia Civil será en Supervivientes, donde colaborará como tertuliano en las galas. Él mismo lo desveló durante su entrevista en Déjate querer, si bien no está claro si retomará en algún momento sus colaboraciones en Fiesta.