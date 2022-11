Joaquín Prat se indigna por el culebrón de Jorge Pérez y Alba Carrillo: “Nos han mentido a los espectadores y a mí”

Telecinco sigue intentando explotar el culebrón entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Cuatro días después de que el programa Fiesta hiciese públicos unos vídeos de los tertulianos de la cadena en una actitud muy comprometedora, la cadena sigue sacando a la luz nuevas informaciones sobre todo lo que ocurrió el pasado viernes durante la fiesta de Unicorn Content. Todo ello, a pesar de que Ana Rosa Quintana, dueña de la productora cuyos formatos han explotado la noticia, criticó duramente que se grabasen esas imágenes.

Alba Carrillo alza la voz en Telecinco, "disgustada" con Jorge Pérez: "Vamos a dejar de dramatizar y hacer santos"

Joaquín Prat ha vuelto este miércoles a hablar de la polémica en Ya es mediodía (programa que también produce Unicorn Content), donde se ha hecho eco de unas palabras de Miguel Frigenti en Sálvame que apuntaban a que hubo más que un simple tonteo entre Alba y Jorge que ninguno estaba contando toda la verdad. El colaborador del programa de La Fábrica de la Tele aseguró que el guardia civil acudió tras la fiesta a la casa de Marta López, donde esa noche iba a dormir Alba Carrillo.

Isabel Rábago afirmó que conocía esta información, ya que se lo había contado a ella la propia Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez. Según la periodista, el ganador de Supervivientes 2020 tuvo una conversación muy clara con su esposa, a la que contó todo lo que pasó. Rábago afirmó que tiene la sensación de que la pareja y Alba Carillo han llegado a un pacto para contar en público una versión de la historia que hiciese a todos “el menor daño posible”.

El enfado de Joaquín Prat

En ese momento, Joaquín Prat tomaba la palabra para mostrar su enfado con Marta López, ya que lleva tres días ocultando lo que pasó en su casa: “Martita, te han dejado con el culo al aire aquí”, dijo irónico el presentador, que cree aunque hizo lo que hizo “por amistad”, la cosa ya no se sostiene.

“Ya es hora de que cuentes la verdad, dado que los dos protagonistas a efectos públicos, colaboradores de este programa, a mí que les he preguntado claramente me han mentido”, explicó muy indignado. “Alba y Jorge me han mentido y han mentido a los espectadores”, añadió extendiendo esta consideración también hacia Marta López, ya que los tres son colaboradores de su programa.