Joaquín preguntó a Los Morancos por su posible separación, y Jorge Cadaval reveló el día que conoció a Prince

Los Morancos fueron los protagonistas de la entrega de este miércoles de Joaquín, el novato. La pareja, que dio un empujón al programa de Antena 3, obteniendo el mejor dato de audiencias del último mes, fue entrevistada por el futbolista del Betis antes de debutar la próxima semana en las Campanadas de TVE junto a Ana Obregón.

Jorge y César Cadaval instruyeron a Joaquín Sánchez en su disciplina profesional y hablaron de toda su trayectoria como dúo cómico. “¿Qué es lo que destacaríais de cada uno?”, les preguntó el presentador.

“Jorge es un artistazo por la vis cómica que tiene y por cómo se mueve en el escenario, la improvisación que hace está siempre al filo de la navaja. Es impresionante”, declaró César sobre su hermano. “Si no fuera su compañero, lo admiraría muchísimo”, expresó.

“Lo admiro de todas maneras, siendo su hermano y compañero de trabajo. Es muy grande”, matizó enseguida. “Pues yo te voy a decir una cosa: si yo no hubiera tenido a mi hermano, a lo mejor, yo no tendría la seguridad que tengo hoy a la hora de salir a un escenario. Porque siempre lo he visto segurísimo”, dijo por su parte Jorge Cadaval, elogiando al benjamín de la pareja. “Hemos sido muy diferentes los dos”, añadió antes que César coincidiese con él en que “no tenemos nada que ver”.

¿Piensan en una separación?

Fue entonces cuando Joaquín les preguntó si se les ha pasado por la cabeza una posible separación profesional: “¿No os veis en un escenario cada uno por vuestra parte?”, les planteó.

“Yo en un escenario, en un teatro, ni me veo ni quiero”, respondió enseguida Jorge Cadaval en unas palabras que apoyó César. “¿Lo habéis pensado alguna vez?”, insistió el futbolista. “Creo que estamos en un momento muy bonito de nuestra vida. Estamos en un momento de trabajo y de teatros que nos encanta”, siguió diciendo el primero.

Jorge Cadaval, aprovechando que Joaquín se iba a estrenar con ellos sobre un escenario durante el programa, le explicó lo que es para ellos trabajar juntos: “Luego vas a venir a debutar. Te aconsejo que te imagines que siempre el teatro es como una reunión de amigos donde tú te sientes a gusto”, declaró.

El encuentro de Jorge Cadaval con Prince

Otro de los momentos destacados de la entrevista llegó cuando Jorge Cadaval reveló su encuentro con Prince en un ascensor. El humorista explicó que todo sucedió en un hotel de lujo de Madrid en el que coincidió con el cantante y su guardaespaldas.

En el momento en el que la puerta de la cabina se abrió, el guardaespaldas de Prince lo arrinconó para que el artista pudiese salir sin problemas, algo que molestó mucho al andaluz, ya que él no le estaba entorpeciendo el paso. A pesar de ello, prefirió permanecer callado y no quejarse.

Sin embargo, Cadaval notó una cosa extraña y es que Prince andaba “dando botes”. “Miré para abajo, para ver si tenía muelles”, añadió el cómico ante las risas de Joaquín.