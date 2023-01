John Lydon, mítico líder de los Sex Pistols, competirá por representar a Irlanda en Eurovisión 2023

La leyenda del punk John Lydon, más conocido como Johnny Rotten, ha presentado sus credenciales para probar suerte en la carrera a Eurovisión 2023. El que fuera líder de los Sex Pistols ha anunciado que competirá en la preselección de Irlanda para representar al país en la próxima edición del certamen europeo, que celebrará su final el 13 de mayo en Liverpool.

Ucrania elige a su representante para Eurovisión 2023 desde un búnker antibombardeos

Más

Public Image Ltd, la banda que formó tras la disolución de los Sex Pistols, competirá contra otros cinco aspirantes a encabezar la comitiva irlandesa en el certamen. Para ello, presentan el tema Hawaii, ya disponible para su escucha en plataformas digitales.

Un homenaje de Lydon a su mujer, enferma de alzhéimer

La canción es descrita por el grupo como “una canción de amor reflexiva, personal pero universal” dedicada a la esposa de Lydon, Nora Forster, que padece alzhéimer. En la letra, el cantante rememora sus momentos más felices en compañía de su pareja en Hawaii.

“Está dedicada a todos aquellos que atraviesen malos momentos en el viaje de la vida, con la persona que más les importa”, explica el artista en declaraciones recogidas por la RTÉ. “Es también un mensaje de esperanza que dice que el amor lo conquista todo”.

Los cinco competidores de John Lydon

Adgy (Too Good for Your Love), Connolly (Midnight Summer Night), Wild Youth (We Are One), Leila Jane (Wild) y K Muni & ND (Down in the Rain) completan el ecléctico elenco de finalistas que competirán por la plaza para Liverpool. Lo harán en febrero en la gala The Late Late Eurosong 2023 Special en la radiotelevisión estatal.

“No importa cual de los seis será el que finalmente represente a Irlanda en mayo, no me cabe duda de que lo harán con brillantez y ganarán fans por todo el mundo”, ha afirmado el jefe de la delegación irlandesa de RTÉ, Michael Kealy.