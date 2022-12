Jordi Cruz habla del “veredicto” sobre Patricia Conde, y Lorena Castell ensalza a Manu Baqueiro por “jugar limpio”

Una semana después de celebrarse la final, MasterChef Celebrity continúa acaparando la conversación tras las incendiarias declaraciones de Patricia Conde sobre el programa. Esta vez le ha tocado el turno a uno de los jueces, Jordi Cruz, que se ha pronunciado de forma sucinta sobre la polémica suscitada en los últimos días con los comentarios de la vallisoletana.

Manu Baqueiro, tras la polémica entre Patricia Conde y 'MasterChef': "Era un concurso y así lo aceptamos"

“Es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un jugo, no es real”, había escrito la presentadora y actriz días antes a través de Instagram sobre la tensión con el cocinero durante la primera mitad de la final. Preguntado al respecto durante una aparición público, el catalán ha declinado responder a la alusión. Al menos de forma directa.

“¿Sabes lo que pasa? Que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto. Ya está. Hoy, chimpún”. se limitaba a decir Cruz sobre la controversia en torno al formato de Shine Iberia, en declaraciones recogidas por Chance de Europa Press.

Lorena Castell destaca el “juego limpio” de Baqueiro

Cabe recordar que la productora ya emitió un comunicado para “lamentar y negar” los comentarios que había publicado Conde sobre el programa, así como sobre la producción en sí misma y los concursantes. Y hablando de concursantes, la ganadora de la edición, Lorena Castell, ha querido elogiar a su compañero Manu Baqueiro, con quien se batió en duelo en la final de la edición, en medio de la controversia.

Seis días después de la emisión de esa prueba definitiva, la colaboradora de Zapeando escribía estas palabras sobre el actor en una publicación ya desaparecida de Instagram Stories: “Qué bonita final con una persona que lo ha dado todo, que ha cocinado real, que nos ha divertido real y que ha jugado limpio”.

Lo llamativo de estas palabras de Castell reside precisamente en parecen aludir a algunas afirmaciones que Conde realizó, mencionando directamente al rostro de Amar es para siempre. Tal y como expuso, “el giro de la película era que Manu se llevara la chaquetilla porque se lo merecía más que nadie”.

Baqueiro ya aludió a las declaraciones de Conde

Este mismo sábado, Baqueiro publicó un mensaje en su perfil de Instagram para poner en valor la experiencia. “Por supuesto que MasterChef fue exigente, intenso, competido, emocionante y sano. Era un concurso y así lo aceptamos”, declaró el intérprete. El hecho de enfatizar, con unas mayúsculas, en el adjetivo “sano” también pudiera entenderse como una indirecta sobre otra de las acusaciones que la otrora presentadora de Sé lo que hicisteis realizó: que dos participantes habrían consumido drogas durante las grabaciones.

Así, de un modo u otro, prosigue la polémica, que se ha nutrido en los últimos días también de las opiniones de otros exparticipantes del de La 1, e incluso patrocinadores como Bosch, que han llegado a desmentir al talent culinario en su versión del incidente de Conde con el horno en la final.