Jordi Cruz lamentó cuando la fama se le “subió a la cabeza” y zanjó sus polémicas con Ibai y Dabiz Muñoz

Planeta Calleja estrenó su novena temporada en Cuatro con el viaje del presentador y Jordi Cruz a la Grecia mitológica. Un país inédito para el programa, que había pedido el propio chef catalán porque confesó ser un amante de las culturas clásicas.

'Planeta Calleja' promociona ya su nueva temporada en Cuatro y adelanta invitados

Junto al presentador, realizaron un trekking a través de las montañas de Pelión, recorrieron varias aldeas y llegaron al mar a caballo. También hicieron un recorrido en velero por el Golfo de Volos, pescaron erizos y con ellos el cocinero preparó un plato en cubierta, entre otras vivencias.

Jesús confesó a su invitado que daba imagen de un tipo algo desagradable y de difícil trato, algo que Cruz ya sabía pero acabó abriéndose y explicándole cómo la distante relación con su padre había hecho de él alguien “tímido, poco afectivo pero muy creativo”. Así, los dos se contaron anécdotas íntimas, tanto personales como profesionales.

De su paso por 'Masterchef', a su próximo sueño como actor

Calleja preguntó a Cruz si su papel de juez duro es real o todo fachada “Al principio no sabía cómo actuar en televisión y decidí hacer lo mismo que hacía en mi cocina”, respondió en referencia a ser exigente. “Allí hacemos función de jurado, maestro y cliente que paga. Aunque pueda parecer chungo al final saben que es bueno para ellos y por eso no nos replican. Primero les puede molestar pero lo haces por su bien, y porque crees en esa persona. Meto caña a la gente que sé que puede hacer buena cocina”, reflexionó.

Sobre el formato, confesó que el que “más me divierte es el Celebrity. Me da morbete esas figuras que las he visto toda la vida, de golpe tenerlas delante, vulnerables y les puedes decir que su plato es una mierda”, bromeó. Y no dudó en describir a sus compañeros: “Pepe es maravilloso, es mi hermano mayor. Samantha es buena, generosa, organizada, una pedazo de madre y con gran corazón”.

Cruz también recordó que el salto de ser anónimo a famoso, por salir en televisión, le pasó factura: “A los 3 años de estar en Masterchef me acostumbré a los tratos especiales y se ve que se me subió la fama. Un amigo me dijo que estaba imbécil. Pregunté la razón y me dijo que me echaban de menos, que estaba distante, que la televisión me estaba cambiando. Me callé y le di las gracias. Tenía razón”, admitió.

En cuanto a su sueño como cocinero: “Si una receta mía dentro de 100 años es considerada tradicional, hago bingo”. Pero tiene aspiraciones más allá de la gastronomía: “Me gustaría ser actor, hacer cine, hacer de malo”.

Sus polémicas con Dabiz Muñoz, Ayuso y los becarios

Calleja también quiso hablar con Cruz sobre las polémicas que ha protagonizado. Y fue señalando una a una. La primera por la que le preguntó fue cuando criticó la estrella Michelin de Dabiz Muñoz. “Me alegré mucho por él. Me preguntaron si Michelin era seria y rigurosa. Creo que es muy potente y no está mal que mire por los territorios. Casualmente se la dieron a él y alguien lo relacionó. Me llamó y lo hablamos”.

El chef aclaró también sus elogios a Ayuso: “Solo dije que me pareció bien lo que hizo durante la pandemia. No la gestión, si no eso porque animó al sector”. Después, una amiga en común le llamó y le puso a Ayuso, con la que continuaron la broma.

Pero si una polémica le dolió, esa fue la que se publicó sobre la precariedad de sus becarios: “Me dijeron de todo. Llevo toda la vida creando equipos, currando para que mi gente se gane la vida de forma decente y tengo a muy pocos chicos en prácticas. Me llamaron explotador, me hicieron mucho daño. Soy el restaurante con 3 estrellas que tiene menos gente en prácticas. Me quitó el sueño que me pusieran una pintada en el restaurante que dijera que ahí hay un explotador. Fue una quema de brujas”, aseguró.

Y recordó algunas vivencias con famosos que acudieron a su restaurante. Como cuando Bill Gates pidió cerrarlo y solo se tomó un refresco: “¿Crees que tienes que cerrar un sitio bonito para eso? Aunque su equipo sí que lo gozó”, recordó. Mientras que también respondió a Ibai, tras decir que el AbAC es caro: “No te pareció caro, mucha gente se lo puede permitir. Hay mucha gente trabajando allí, vale un dinerín, sí, pero no es caro”, zanjó.