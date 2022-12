Jordi Évole salta a TVE por Nochevieja para cantar como estrella invitada de 'Cachitos'

Se acerca la Nochevieja y, con ello, un nuevo especial de fin de año de Cachitos. El espacio musical de La 2 ha empezado a dar detalles de lo que puede esperarse de su ya clásica cita del 31 de diciembre, que este año contará con un sorprendente invitado: Jordi Évole.

El presentador de Atresmedia participará en el especial conducido por Virginia Díaz en la segunda cadena de TVE. Lo hará, además, en calidad de cantante, tal y como dejan claro desde el programa en redes sociales. Así se puede ver en la primera promo del programa, en la que el catalán cuenta que su sueño es “presentar Cachitos”. “Yo soy fan desde que lo hacíais en la UHF”, bromea el comunicador en el spot.

Los Niños Jesús, la banda de Évole

Hay que recordar que Évole lleva meses volcado en esta nueva faceta musical, como líder de la banda Los Niños Jesús, con la que iniciaba una gira de conciertos en noviembre. Su aventura como cantante surgía, como él mismo contó en su día, de su amistad con Pau Donés, que dio pie al documental Eso que tú me das antes del fallecimiento del artista.

“Dentro de poco empezamos a grabar la nueva temporada del programa, pero, la verdad, yo preferiría irme de bolos”, llegaba a comentar a El Periódico sobre cómo compaginar las actuaciones de Los Niños Jesús con las grabaciones de Lo de Évole.

Especial ochentero con Gurruchaga y Varry Brava

El grupo, especializado en versiones de hitos del pop rock español, formará parte del especial Ya no hay nostalgia como la de antes. Estará inspirado en los años ochenta que contará con otros artistas de la talla de Toreros con chanclas, el supergrupo combinado de Toreros muertos y No me pises que llevo chanclas, Christina Rosenvinge, Javier Gurruchaga y Varry Brava.

Este especial ocupará el prime time previo a las campanadas, que darán Ana Obregón y Los Morancos en TVE. Tras ello, y como viene siendo costumbre, será el momento de que arranque el especial de tres horas con “cachitos” del Archivo de RTVE aderezados por los ácidos rótulos que han caracterizado al formato.