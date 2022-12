María Patiño explicó por qué Jorge Javier y Alba Carrillo no coincidieron en el 'Mediafest'

La primera colaboración de Alba Carrillo en el Mediafest Night Fever se produjo este viernes ante la ausencia del presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, que fue sustituido por María Patiño. Esta extraña circunstancia provocó todo tipo de teorías ya que entre ambos existe una pésima relación. ¿Evitó Jorge Javier su reencuentro con la tertuliana? ¿Lo vetó ella misma?

Puesto que la enemistad que les separa es de sobra conocida por los espectadores de Telecinco, Patiño, sin haberlo consultado antes con la dirección del concurso, quiso pronunciarse al respecto en los primeros minutos de emisión.

“No he comentado nada con dirección, pero me parece justo decir que aquí no hay ningún veto. En honor a la verdad, porque no me gusta engañar, Jorge Javier está de descanso y Alba Carrillo no ha vetado a nadie”, afirmó para despejar las dudas que habían germinado en los mentideros de internet.

Lo que no está claro es si coincidirán más adelante, aunque parece bastante improbable ya que Jorge Javier Vázquez ha manifestado en multitud de ocasiones su oposición a la colaboradora de Ya es mediodía: “Se está meando en mi cara y, aunque me queje, cae en saco vacío”, lamentó en septiembre.