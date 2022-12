Jorge Javier, a Belén Esteban: “¿Es cierto que a la próxima edición de 'Pesadilla en El Paraíso' vais Campanario y tú?”

La final de la primera edición de Pesadilla en El Paraíso se celebra este miércoles 21 de diciembre y alzará como ganador a uno de los cuatro finalistas, Iwán Molina, Bea Retamal, Víctor Janeiro o Daniela Requena. Y como ha podido saber en exclusiva verTele, Telecinco ya tiene fecha para dar inicio a la segunda temporada del reality.

Consciente de ello y a causa de la confesión de Belén Esteban sobre quién es su ganador de Pesadilla en El Paraíso, donde alegó en favor de Víctor Janeiro declarando que era el que más se merecía ganar el concurso, Sálvame destinó un espacio en la tarde de ayer a las reacciones de Beatriz Trapote, defensora y pareja del torero en el programa, quien agradeció las palabras de la colaboradora.

Tras ello, y después de preguntar Kiko Hernández a Belén Esteban cómo cree que le iba a sentar estos intercambios entre ella y Trapote a María José Campanario, Jorge Javier quiso lanzar una pregunta a modo de broma a la colaboradora, dejando caer que había un supuesto rumor por redes sociales: “¿Es cierto que a la próxima edición de Pesadilla en El Paraíso vais Campanario y tú?”.

Tras una leve sonrisa inicial, Belén Esteban contestó tajante: “A mí no me han llamado, a lo mejor a ella sí”.

Momento aprovechado por el presentador para volver a destinar una nueva pregunta traviesa: “¿Tú irías?”. Belén Esteban no tardó en contestar con la misma claridad: “Yo ya hice todos los concursos que he tenido que hacer, no hago ninguno más, cariño”.

Tras ello, el presentador dio paso Adela González para dar un premio a su audiencia antes de dar paso a Sálvame Naranja Plus, el nuevo espacio de Sálvame en la plataforma de pago que tuvo su inicio el día 19 de diciembre.

“Sabemos dónde trabajamos”

La pregunta de Jorge Javier indirectamente guardó relación con otro momento que tuvo lugar en la tarde de ayer en Sálvame Limón. Con la sonada ausencia de Kiko Matamoros a modo de protesta por la invitación de la productora a su ex pareja Makoke a formatos como el Mediafest o Sálvame Deluxe, Belén Esteban quiso criticar la actitud de su compañero.

“Yo trabajo aquí en la tele”, comenzó la madrileña. “Si a mí un día yo me entero de que viene María José Campanario al Sábado Deluxe yo lo entendería porque yo trabajo en un medio de comunicación. Y entendería que ahora mismo sería una entrevista que les encantaría que estuviera, entonces no estoy de acuerdo con Kiko Matamoros”, dijo la colaboradora. Tras ello concluyó con un último argumento final: “Es que sabemos dónde trabajamos”.