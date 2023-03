Jorge Javier bromea en 'Sálvame': “Fíjate, me ha llegado una oferta de Antena 3...”

Belén Esteban ha sido la protagonista casi absoluta de Sálvame este miércoles 1 de marzo. Lo ha sido a causa de la enemistad con Alicia Senovilla, rescatada por el programa en los días previos, pero también por la entrevista que ha concedido a la revista Semana.

En esa, ha hablado de una persona que le causó mucho daño en el pasado. Durante la primera hora de emisión, en el Limón, la tertulia se ha dirigido a tratar de descubrir la identidad de dicha figura. Y, ya de paso, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para bromear con la idea de una hipotética marcha de Telecinco rumbo a la competencia, dado el momento de cambios en el que se encuentra Mediaset.

“Fíjate, que me ha llegado una oferta para Antena...”

Tras mostrar la declaración de Esteban en pantalla, comenzaban las preguntas hacia la “princesa del pueblo”. “No voy a decir nunca quién es”, aseguraba ella con rictus serio. “¿Pero ha estado en Sálvame?”, preguntaba Jorge Javier. “No voy a decir nunca el nombre de esta persona”, insistía Esteban, que pese a todo no evitaba las preguntas insistentes de sus compañeros. Estos trataban de saber si se refería a alguien de detrás de las cámaras o si de un presentador o colaborador relativamente conocido.

Ella se limitaba a aclarar que no era nadie hubiera estado o estuviera ahora en el formato. “¿Pero es una cara conocida? ¿Sí? Ahí sí que estoy totalmente perdido”, apuntaba el presentador. Esteban explicaba que esa persona de enigmática identidad era alguien que le “hizo daño no sabéis en que aspecto”, sin entrar en detalles, aunque matizando que se trataba del terreno profesional.

Fue entonces cuando Jorge Javier aprovechó para aludir a la competencia: “¿Pero tenía poder? ¿Es de Mediaset? ¿De Antena 3?”. Esteban negó que fuera de Atresmedia, lo que llevó a Jorge Javier a plantear la broma.

“Menos mal porque, fíjate, que me ha llegado una oferta para Antena...”, soltó. “Y digo: no: yo me quedo. No vaya a ser que vaya allí y fíjate...”.

Mientras cundían las risas en el plató, Esteban trató de encauzar la conversación recalcando que la persona en cuestión no forma parte de Telecinco ni de Antena 3.

“Llevamos muchos años juntos... Y los que nos quedan”

El comentario no dejaba de ser una broma, en la que Vázquez, tirando de ironía, recogía los rumores incesantes sobre el fin de Sálvame y las nuevas dificultades que se imponen dada la entrada en vigor de un nuevo Código Ético dentro de la empresa; código, conviene recordar, modificado para eximir al programa de una de las normas que más afectaban a su dinámica habitual, la de la salida de los colaboradores de plató.

En todo caso, Vázquez había manifestado poco antes que no tiene intención de apearse del barco. Más aún, que a Sálvame le queda futuro: “Llevamos muchos años juntos... Y los que nos quedan”, dijo, antes de dar paso al reportero Raúl Triguero.