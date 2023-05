Jorge Javier bromea con Yolanda Díaz: “Con lo que apoyé a Pedro Sánchez y no me dio ni un triste ministerio”

Yolanda Díaz ha sido la última invitada a Los burros de Fortunato, videopodcast de Youtube conducido por Jorge Javier Vázquez. La vicepresidenta del Gobierno visitó la casa del presentador de Telecinco, donde fue entrevistada por el televisivo y sus habituales colaboradores, quienes le preguntaron por su fulgurante ascenso político, por la “belleza” de Pedro Sánchez y la “decepción” que ha supuesto Alberto Núñez Feijóo en su salto a la esfera nacional.

Pedro Sánchez llamó a Jorge Javier Vázquez al conocer la cancelación de 'Sálvame': "Me emplazó a tomar un café"

Más

La grabación de este programa se produjo varios días antes del 6 de mayo, ya que Yolanda Díaz afirma durante la charla que pronto estará de cumpleaños, el cual se produjo en la citada fecha. Por este motivo, ni la invitada, ni Jorge Javier, hacen mención a la polémica cancelación de Sálvame, noticia que se conoció en la tarde del pasado 5 de mayo. En ese momento, ninguno de ellos sabía la polémica decisión que iba a tomar Mediaset y, por tanto, no hacen la más mínima referencia a la convulsa situación que atraviesa el grupo de Fuencarral.

Yolanda Díaz y la herida que no ha conseguido cerrar

El programa comenzó con Jorge Javier a solas con Yolanda Díaz, a la cual entrevistó trasladándole “preguntas que, según Google, se le hacen a los famosos”. Una de ellas, propició el momento más serio de toda la entrega: “¿De qué tipo de heridas te cuesta más recuperarte?”, se interesó el catalán. “Buff, la muerte de mi madre... Aún no me recuperé hoy”, confesó la líder de Sumar.

“Fue hace once años y no me recuperé hoy. No fui a su casa aún. No soy capaz. Todos los días pienso en llamarla. Tengo así como un instinto de llamarla. Fue una muerte horrible, con un dolor horrible, horrorosa. No tuvo una vida fácil, no”, explicó Díaz, que, a pesar de ello, afirmó seguirla sintiendo muy cerca: “Mi hija se llama Carmela, como ella, y mi hija habla todos los días de su abuela Carmela, o sea que la tengo muy presente. Así que no me he curado todavía. Mis hermanas me han traído su ropa, sus zapatos, un montón de cosas pero no soy capaz de ir”, declara.

El resto de preguntas a la también ministra de Trabajo fueron más banales, lo que provocó las bromas de Jorge Javier: “Está siendo una entrevista muy dura... ¡Más periodismo!”, soltó el de Badalona, parodiando el famoso lema impulsado por Antonio García Ferreras en Al rojo vivo.

La broma de Jorge Javier con Pedro Sánchez

Pasados unos minutos, Jorge Javier dio paso a sus colaboradores: Paloma Rando, Carles Cuevas e Isabel Vázquez.A partir de ese momento, la charla se volvió más distendida, con preguntas personales y algunas más triviales hacia la invitada, que aseguró saber quién era Rafa Mora pero no el Maestro Joao, famosos personajes del universo de Telecinco.

Sobre las expectativas que hay en torno a su candidatura y las “esperanzas” depositadas en ella, Díaz afirmó que es algo que le da “mucho miedo”. “A los políticos le dicen cosas, pero a mí la gente me llora, piensan que puedo arreglar muchas cosas y me da muchísima responsabilidad. Es en serio esto, me ahogo a veces”, reconoció.

Jorge Javier no dudó en mostrarle su respaldo en las elecciones y bromeó con la idea de que en el futuro le devuelva el favor: “Oye, con lo que yo apoyé a Pedro Sánchez y no me dio ni un triste ministerio... Cuando tú seas presidenta había pensado, que como existe el Ministerio de Medio Ambiente, yo quiero 'el ambiente' entero”, dijo entre risas el presentador, buscándole el doble sentido a la palabra.

El “chasco” con Feijóo y el “terror” con Olona

Carles Cuevas aprovechó la ocasión para preguntarle a la vicepresidenta que si “la belleza” de Pedro Sánchez es algo de lo que se habla en las altas esferas de la política: “Es una evidencia. Sí, se comenta. Es que no solo es guapo, es elegante también, es verdad”, respondió Díaz, a la que Jorge Javier también preguntó por el actual líder del PP. “Qué calladito os lo teníais, menudo chasco Feijóo...”, introdujo el televisivo.

“Nunca nos escuchabais a los gallegos y las gallegas. Sí lo decíamos sí... Es como es. En Galicia lo decíamos, pero como somos gallegos y gallegas allí no nos escuchaba nadie...”, defendió la ministra, que comentó con los tertulianos “el desencanto” que incluso ha producido en las filas del PP. “En mi barrio, que hay mucha gente conservadora, estaba con unas amigas de mis padres que viven allí y lo estaban comentando, que estaban sorprendidas por cómo era...”, reveló Díaz, que cree que, “por la trayectoria que tiene, debería saber muchísimas más cosas”. “Es sorprendente que no aprenda”, lamentó.

Paloma Rando recordó durante la entrevista unas palabras de Macarena Olona con Évole en las que afirmaba que “la única persona que no he podido romper ha sido Yolanda Díaz”. “Eso me dio terror, me dio miedo. Me dio primero por el miedo, segundo sorpresa por la concepción de la política. Ella lo que dijo es muy grave, pero es lo que pasa en la política española, es una barbaridad”, reflexionó la aludida.

Finalmente, antes de 'beatificar' a Yolanda Díaz, saliendo “en procesión” detrás de ella, y pedirle entre bromas que bebiese de una taza de café para ponerla en una vitrina de su casa, Jorge Javier soltó un último chascarrillo: “No hemos mencionado a Pablo Iglesias, qué buenos hemos sido...”, señaló el presentador, recordando que no abordaron durante la charla el conflicto entre Sumar y Podemos.