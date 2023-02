Jorge Javier no respondió a la bronca de Raquel Mosquera: “Voy a obviar que me hayas calificado así”

Raquel Mosquera estuvo este viernes en el Deluxe para anunciar que participará en la próxima edición de Supervivientes, pero antes de revelar el secreto, la viuda de Pedro Carrasco quiso hacerle un reproche a Jorge Javier Vázquez.

'Supervivientes 2023' anuncia a su cuarta concursante, finalista de la edición de 2018

Más

En noviembre, el presentador y ella tuvieron una fuerte discusión en este mismo programa cuando la peluquera negó todas las acusaciones que le había lanzado Rocío Carrasco.

La tensión fue máxima de principio a fin e incluso tuvo que intervenir el abogado de la invitada para aclarar algunos puntos. El showman le acusó de mentir, manipular y practicar el juego sucio contra el formato que produce La Fábrica de la Tele.

Este viernes, al comenzar el Deluxe, Jorge Javier y sus compañeros dieron a entender que la última entrevista de Mosquera no había sido precisamente “divertida”, lo cual molestó a la nueva concursante de Supervivientes.

“Estoy muy feliz y contenta, pero, si no te digo esto, reviento”, le dijo en cuanto lo tuvo cara a cara. “Gracias a Dios, soy una persona divertida, cariñosa, cercana y siempre me gusta dar lo mejor de mí. El que no estuvo divertido, cariñoso ni respetuoso fuiste tú”, le espetó.

La respuesta de Jorge Javier, el silencio

Jorge Javier no la interrumpió en ningún momento, la escuchaba sonriente pero en silencio. Solo intervino para aclarar el por qué de su actitud: “Voy a obviar que me hayas calificado de la manera en la que lo has hecho”.

“Mejor, hazme caso. Tampoco me has pedido disculpas”, le cortó la entrevistada. “Yo soy una persona sincera, directa y respetuosa. Nunca falto el respeto, y si lo falto, pido perdón. Tú me lo faltaste a mí, lleve o no lleve razón”.

Aprovechando que tenía la atención de todos, Mosquera continuó la reprimenda: “Tú que te consideras inteligente, sabes que cuando se tienen argumentos no hace falta faltar el respeto. Y un presentador no se debe poner nunca, y tu lo sabes mejor que yo, del lado de una persona o de otra, sino entrevistar a su invitada. Yo admito siempre las críticas constructivas me guste o no me guste. Y creo que ya me debo de callar”, concluyó.

Dicho esto, Jorge Javier se pensó durante unos segundos cuál iba a ser su respuesta: “Hoy voy a confirmar la grandeza de mi profesionalidad con mi silencio”. Y fue así como ambos acordaron que convenía cambiar de tema.