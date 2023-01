Jorge Javier carga contra Olga Moreno: “No habla porque está acojonada por el 'ser' y porque no es una mujer valiente”

Jorge Javier Vázquez volvió este martes a Sálvame tras finalizar sus vacaciones de Navidad. El presentador lo hizo con energías renovadas, un récord de audiencia para el programa y muchas, muchas cosas que decir. Porque en su vuelta al trabajo, el catalán tuvo tiempo para zanjar los rumores sobre su futuro profesional, lanzar un reproche a Risto Mejide y mostrarse especialmente crítico con Olga Moreno, a la que acusó de ser una persona “acojonada”, “cobarde” y con tendencia a contar “mentiras”.

Jorge Javier vuelve a 'Sálvame' con "recado" a lo Rajoy para zanjar los rumores sobre su futuro

Más

Todo esto lo dijo Jorge Javier a tenor del cambio de vida que podría experimentar la ex de Antonio David Flores, que se plantea mudarse a Madrid con su actual pareja, Agustín Etienne, y cerrar la tienda de ropa que tiene en Málaga. Esto, unido a que ella y Rocío Flores no se hablan -según el programa de Telecinco-, sería más que suficiente para que la ganadora de Supervivientes 2021 rompiera su silencio y hablar largo y tendido con algún medio sobre su actual situación. Sin embargo, Jorge Javier cree que no lo va hacer, y tiene claros los motivos.

“Olga Moreno no es que no hable porque sea una mujer muy discreta y porque está en segundo plano. Mentira. Olga Moreno no habla porque está acojonada. Y no habla porque, además, toda la versión que nos ha ofrecido siempre es un saco de mentiras y es incapaz de sentarse en un plató de televisión para defender cualquiera de sus teorías porque han sido mentira, absurdas y han despistado absolutamente siempre”, comenzó diciendo este martes el presentador.

“Cada vez que ha escogido hacer una entrevista, primero, lo ha hecho en un medio por escrito, que no ha tenido ocasión de que se le replique, o cuando lo hizo aquí a la salida de Supervivientes fue grabado y escogió a sus colaboradores, lo cual puedo entender, pero no escogió a ninguno que pudiera cuestionar cualquiera de sus actuaciones. Apareció Isabel Rábago, pero ella, escogiendo a los colaboradores, que es algo que ha hecho mucha gente, lo que hace es que no sea una entrevista absolutamente libre y en la que demuestras es que tienes muchísimo miedo a las preguntas que te pueden hacer”, añadió acto seguido en alusión a Ahora Olga, el especial que Moreno protagonizó tras su victoria en el reality aventurero.

Según Jorge Javier, la andaluza “no habla porque está acojonada por el 'ser'”. Es decir, por su ex, Antonio David Flores. “Ve que la historia se repite, y fundamentalmente [Olga no habla] porque no es una mujer valiente y se le han pillado muchísimas mentiras absolutamente demostrables”.

“No habla por cobardía y porque tiene miedo a sentarse en un plató de televisión con una entrevista de verdad”, reiteró el presentador de Sálvame, que terminó su dura intervención resumiendo cómo ha cambiado su opinión de Olga Moreno con el paso del tiempo: “Al principio pensé que era una víctima del 'ser', pero de ahí pasé a [pensar] que era una cómplice necesaria del maltrato mediático a Rocío Carrasco y ahora está a punto, y por eso está acojonada, de convertirse en una nueva víctima del 'ser'”.