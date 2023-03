Jorge Javier le tiene “muchísimo cariño” a Adara: “Es una pieza fundamental de los realities”

Jorge Javier Vázquez considera que Adara Molinero se ha convertido en “una pieza fundamental de los realities de este país”. Así lo expresó este viernes en el Deluxe, donde lanzó un capote a la actual concursante de Supervivientes 2023, programa que él mismo presenta.

El de Badalona contó a los espectadores cuándo fue la primera vez que oyó hablar de esta joven madrileña de 29 años: “Cuando me ofrecieron presentar Gran Hermano 2017, el primero que no hacía Mercedes Milá, me reuní con toda la gente de Zeppelin [productora del reality] y me enseñaron las fotografías de todos los concursantes”.

Entre ellos estaba Adara Molinero. “Me dijeron: 'A ver, es una chica muy especial. Cuando hables con ella, necesita su momento. Es como si estuvieses hablando con ella en la Palapa, te contestará con un poco de retorno'”, continuó Jorge Javier.

Al presentador se le quedó grabada en la memoria aquella conversación y pronto pudo comprobar de primera mano el potencial de la concursante. “Al cabo de los años, mirad en lo que se ha convertido Adara. Para mí es una pieza fundamental en los realities de este país”, defendió este viernes en presencia de Elena Rodríguez, madre de la joven.

“En Gran Hermano 2017 hizo un papel maravilloso, pero qué papel hizo en Gran Hermano VIP [dos años después] con Gianmarco. Eso es historia de la televisión española. Absolutamente histórico”, exclamó convencido.

“Cada vez que veo a Adara me acuerdo de Mila”

Además, el showman desveló que la concursante le recuerda a su amiga Mila Ximénez: “Tengo que decirlo. Le tengo muchísimo cariño a Adara por muchos aspectos, pero también por una razón muy especial. Cada vez que la veo, me acuerdo de Mila en Gran Hermano VIP”.

Exazafata y modelo, Adara Molinero reclamó su cuota de protagonismo en Gran Hermano 2017. En aquella edición del reality acaparó todas las miradas por la mediática relación que tuvo con Pol Badía. En 2019 volvió a la casa de Guadalix de la Sierra, ya convertida en toda una celebridad, para ganar la séptima edición de Gran Hermano VIP. Sus noviazgos con Hugo Sierra, Rodrigo Fuentes y Gianmarco Onestini dan para un culebrón. En 2021 participó en la primera temporada de Secret Story.