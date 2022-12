Jorge Javier cuenta a Rufián su verdadera relación con Pedro Sánchez: “La gente piensa que voy a cenar a Moncloa”

Gabriel Rufián y Jorge Javier Vázquez han demostrado siempre tener muy buena sintonía. Así se ha podido comprobar todas y cada una de las veces en las que el diputado de ERC se ha sentado en el plató del Deluxe para ser entrevistado por el presentador de Sálvame. Ahora, las tornas han cambiado y es el político catalán el que ha interrogado al televisivo en La Fábrica, su espacio de entrevistas para Youtube.

Jorge Javier saltó a 'First Dates' por su libro y avisó a Matías de que le menciona: "Prefiero que no lo lea"

Más

Durante toda la charla, Gabriel Rufián se muestra entusiasmado con la idea de que Jorge Javier dé el salto a la política: “Me puso muy cachondo cuando se publicó que podrías entrar”, le empezó confesando. Vázquez insistió una vez más en que es algo que “jamás haría”. “Pues yo te veo total”, afirmó el líder de ERC, que le pidió que se lo pensase.

La petición de Rufián a Jorge Javier

“Yo no, no, no... Yo conozco la guerra de la televisión y es una guerra que tengo más o menos controlada, pero vuestra guerra me parece brutal... Me parece muy sucia”, declaró el invitado. “Yo creo que lo petarías. A mí me joderías, seguramente gente que me vota a mí te votaría a ti”, añadió Rufián, que volvió a sacar la idea después de rescatar algunos tuits que Jorge Javier ha lanzado contra el PP y Ayuso desde su cuenta personal de Twitter.

“Imaginar a Jorge Javier en la Asamblea de Madrid diciéndole todo esto a la cara a Ayuso me la pone como la porra de un guardia civil”, soltó el diputado. “Te temen, ergo es tu responsabilidad ganarles. Preséntate”, añadió mientras el presentador le preguntaba que por qué partido.

“¿Y si creo el mío? Los de la izquierda sois mucho de crear partidos...”, bromeó Vázquez. “No te lo recomiendo. Es mejor un partido que tenga ya un poquito de solera...”, le aconsejó Rufián. “Yo valoro muchísimo el trabajo de los políticos y me parece muy serio, y como es algo tan serio, jamás entraría en política porque no sé”, volvió a argumentar Jorge Javier.

La reprimenda de Jorge Javier a la izquierda

A cuenta de la división de la izquierda, Jorge Javier aprovechó su encuentro con Rufián para reprenderle, a él y a otros líderes progresistas: “No soporto, lo llevo muy mal, que la izquierda os peleéis como niños, como un patio de colegio. Yo iría [a la política] solo para deciros: 'Ya está, basta'. Dan ganas de llamar al colegio del director...”, dijo disgustado el televisivo.

“De mi empresa poco podrás decir que he hablado mal públicamente. Ustedes lo que tienen que hacer es meterse en la conciencia de que la empresa es la izquierda y que tenéis algo muy importante que hacer, que es defender al país”, reivindicó Jorge Javier, recordándole que “tenéis una misión muy importante y es que España, y Cataluña, no retroceda 100 años”. “Basta ya de tanta sigla y de tanta pelea pública, porque esto es dar munición al contrario. Parecéis niños... Me da mucha rabia”, apostilló.

Jorge Javier quiso, eso sí, poner en valor el papel que Iglesias y Podemos han jugado en el devenir más reciente de la democracia: “La aparición de Podemos me parece fundamental en la historia política de este país porque, particularmente, me ha abierto los ojos con muchísimas cosas, muchísimos ambitos de la sociedad española que no conocía. Pablo Iglesias, me parece un personaje fundamental en la vida política de este país y que hará historia. No sé si estás de acuerdo conmigo”, le dijo a su entrevistador.

Rufián aseguró que Iglesias es “el mejor de nuestra generación de políticos”: “El tío con la mejor cabeza y la peor actitud”, reflexionó antes de compararlo con Yolanda Díaz. “La política es como el parchís, tiene un componente de azar. E Iglesias iba a jugar al parchís con fichas de ajedrez y no iba a ganar nunca. Yolanda esto lo ha entendido, y a veces para mal, porque bajo mi punto de vista Yolanda muchas veces hace de PSOE. ¿Quién va a dejar de votar al PSOE porque tu hagas de PSOE? Es mi opinión”, declaró el catalán.

Rufián desveló entonces que realmente no tiene “afinidad especial con ninguno”: “Son muy similares, pero Yolanda es mucho más hábil. Porque la distancia entre la Yolanda pública y la Yolanda personal es enorme, enorme... Y tiene un mérito brutal que ella tenga la capacidad que tiene de esconder el animal político que es”, remató.

Jorge Javier y su relación con Pedro Sánchez

Fue entonces cuando Jorge Javier expresó su deseo de una candidatura conjunta de Sánchez y Díaz de cara a las próximas generales: “He votado siempre al PSOE, pero a ver qué pasa con Yolanda Díaz. Me encantaría que saliera. Me encantaría que Yolanda y Pedro fueran juntos unidos. Creo que serían un dúo imbatible”, valoró.

Rufián aprovechó para preguntarle por cómo es su relación con Pedro Sánchez y si alguna vez lo ha visto en persona: “Nunca, nunca. Y la gente se piensa que yo voy a cenar todos los sábados a la Moncloa”, respondió tajante el entrevistado.

Finalmente, Jorge Javier dio la que, para él, es la clave de cara a que Ayuso deje de tener tanto protagonismo en la política: “Algo estaremos haciendo mal cuando una persona como ella siga teniendo tantísimos adeptos. ¿Qué estamos haciendo mal? Probablemente, entrar en su juego, porque al entrar en el mismo juego que ella tenemos todas las de perder. ¿Cómo es la manera de acabar con esto que me parece tan terrible para la democracia? No lo sé, lo desconozco, pero entrar en su juego no. Está consiguiendo lo que quiere, que cada una de sus declaraciones ocupen portadas y se vean en todo el país”, lamentó el presentador.

“Tú mismo te has respondido. ¿Por qué Ayuso está en portadas y portadas?”, le cuestionó Rufián. “Porque entran a su juego y le responden, y le replican... Ante esto, lo mejor es el silencio”, remató Jorge Javier.