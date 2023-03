Jorge Javier dedica una dura carta a Alaska y Mario Vaquerizo: “Tus acciones te retratan”

Jorge Javier Vázquez ha publicado este miércoles una dura carta contra Alaska y Mario Vaquerizo. El presentador de Sálvame se ha mostrado muy crítico con la pareja por la deriva política que, especialmente el segundo, ha protagonizado en los últimos meses. El detonante ha sido la entrevista que el showman protagonizó el pasado sábado en Déjate querer, donde comparó ante Paz Padilla la situación actual con la dictadura franquista.

El catalán comienza su texto en Lecturas, titulado Alaska y Mario, la gran decepción, asegurando que este el escrito que más le ha costado hacer “por lo que han significado en mi vida”, ya que “cuando estudiaba B.U.P. llevaba forrada mi carpeta con fotografías de la cantante”. “Quizás podría haber permanecido calladito durante un tiempo más pero, tal y como se están desarrollando los acontecimientos, el post estaba al caer. Así que, para qué dilatarlo más”, advierte el televisivo.

Jorge Javier reproduce entonces las polémicas declaraciones que Vaquerizo hizo en Telecinco: “Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho'. Vaya. ¿Crees que no podemos decir lo que pensamos? Entonces parece que escuchas poco a tu mujer compartiendo micrófono con un ser cuya única virtud conocida es vomitar falsedades e imputar falsos delitos con la misma facilidad que se dictan los números del euromillón”, responde Vázquez, haciendo clara alusión, sin mencionarlo explícitamente, a Federico Jiménez Losantos, conductor de la tertulia de EsRadio en la que Alaska participa.

El presentador de Mediaset sigue a la carga, dirigiéndose directamente al aludido: “A mí, como a tantísimos otros, nos duele ver a Alaska metida en ese círculo. Un dolor que linda incluso con el desencanto. Mario, quizás la gente esté empezando a arrugar el morro ante algunas de tus últimas salidas de patas de banco. Porque, quizás, esta gente que llevamos jaleándote incondicionalmente desde hace la tira de años, estamos hartos de que compadrees de una manera tan descarada con representantes de un partido que se opone a la consecución de derechos y libertades que tengan que ver con las mujeres y el colectivo LGTBI+: aborto, matrimonio, trans”, le recuerda al vocalista de las Nancys Rubias.

Jorge Javier insiste entonces en el “dolor en el alma” que siente al ver a Vaquerizo “comiéndose a besos con una señora [Isabel Díaz Ayuso] que manifestó en los micrófonos donde colabora Alaska que era una pesadez que la semana del Orgullo durara todo un mes, cuando precisamente gran parte de la gente que os adora tanto a ti como a tu señora pertenece al colectivo”. “Una señora que hace bromas de dudoso gusto sobre la ley trans, que es lo mismo que decir que se está riendo en toda la cara de las coristas que ha llevado Fangoria en sus giras. Una señora que califica el aborto de asesinato, una señora a la que le gustas porque estás casado con una mujer pero que sería poco probable que te hubiera contratado para pro- mocionar la comunidad que preside si fueras gay”, enumera.

“Desengañémonos, Mario. No se puede estar a todo. A casi todo sí, pero abrazando a unas personas que desprecian a los que sienten como yo, no. Por ahí no paso porque no me da la gana. Porque ni quiero ni debo permitírmelo. Y porque si esto está a punto de parecerse a una dictadura es porque la señora presidenta y sus compañeros promueven una moral muy cercana a esa época que criticaste en Déjate querer”, lamenta.

“Esta Alaska no tiene nada que ver con la que yo amé”

Vázquez afirma haberse quedado “sin argumentos para defender” a Vaquerizo, “de la misma manera que ya no encuentro motivo al que agarrarme para entender que Alaska trabaje con uno de los mayores propagadores del odio de este país”. “En estos tiempos, vendernos la idea de que estar en esa trinchera también es practicar la libertad de pensamiento es un ejercicio de equilibrismo abocado al fracaso”, reflexiona.

El presentador de Telecinco concluye su escrito criticando a la cantante: “Esta Alaska no tiene nada que ver con la Alaska que yo amé. Porque cada vez que Alaska le ríe a ese alguna gracia o permanece callada ante algunos de sus desatinos muchos de sus seguidores recibimos una hostia de realidad y nos preguntamos desolados: 'Cariño, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo, que te hubiese querido hasta el fin”, continúa, parafraseando una de las canciones más famosas de la artista.

“Supongo que tanto a Mario como a Alaska le importarán poco o nada lo que yo piense. Y entiendo también que este post significará que el mayor contaminador acústico de este país me dedique una semana fantástica”, señala, en alusión de nuevo a Losantos. “Pero de la misma manera que Mario y Alaska se sienten libres de abrazar a los que fomentan la involución y el desprecio a la diversidad, yo no puedo caer en la mayor error que según Mario estamos cometiendo últimamente: autocensurarme. Y perdona que te lo diga, Mario: por muchas veces que repitas que eres 'políticamente incorrecto', no lo eres. En tu cabeza quizás sonará bien, pero tus acciones te retratan”, prosigue.

Jorge Javier concluye recordando que es año de elecciones: “Tiempos difíciles. Tanto a ti como a Alaska os va muy bien la vida. Podéis votar a quien os dé la gana, faltaría más. Pero piensa también que la libertad está muy bien cuando la pueden ejercer todos. Y mucha de esa gente a la que abrazas parece no tener muy claro ese concepto ni hartos de cañas. Solo la entienden cuando está diseñada por y para ellos. Vuestro afectísimo, pero menos”, sentencia.