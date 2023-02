Jorge Javier, en defensa de la manifestación en Madrid: “Sanidad o Ayuso, no hay otra”

“No tendría ninguna relación sentimental –un novio, vamos– con un muchacho que votase a Isabel Díaz Ayuso”. Con esta contundencia se ha expresado, una vez más, Jorge Javier Vázquez en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El presentador ha aprovechado su bitácora en Lecturas para significarse políticamente, hablando de paso de su asistencia a la manifestación en defensa de la sanidad pública del pasado domingo 12 en Madrid.

El texto del presentador toma como excusa la dinámica de las aplicaciones para buscar pareja, que el comunicador reconoce usar. En concreto, se refiere a los filtros que permiten: “A mi juicio falta que se añada uno fundamental: el de las ideologías”. Así, aprovecha para dejar claro que sería incapaz de entablar un noviazgo con un votante o simpatizante de la mandataria regional.

“Me he quedado sin aguante para escuchar a gays defendiendo a Ayuso”

Eso le lleva a otro plano de crítica: “Me he quedado ya sin el aguante necesario para escuchar a gays defendiendo a la señora presidenta. Me producen entre vergüenza y rechazo. Y como si me echo un novio quiero pasearme por toda la ciudad colgado de su brazo y mostrarlo como si no hubiera un mañana, no quiero yo verme en la tesitura de estar tomando un refresco de cola frente a las Vistillas y que le dé por alzar su vaso al cielo al grito de 'comunismo o libertad' o alguna gilipollez similar. Mira, no”.

“Prefiero morir torturado por Pablo Iglesias a fallecer acunado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso, ya sea en modalidad discurso preparado o campando verbalmente a sus anchas. No sé qué es peor”, prosigue su reflexión el maestro de ceremonias de Sálvame, que critica la oratoria de la política conservadora: “Cuando lee, se nota que no entiende muy bien lo que dice y cuando se pronuncia por sí misma lo pasas fatal porque se ajardina con una facilidad pasmosa. Luego remata haciendo referencia al gobierno bolivariano y filoetarra y es entonces cuando te das cuenta de que todo ha llegado a su fin. En el momento en el que tira de esos conceptos es que o no tiene nada que decir o lo que va a decir no es verdad”.

“Sanidad o Ayuso, no hay otra”

Tras esta crítica, Vázquez se refiere a su experiencia asistiendo a la manifestación celebrada el pasado domingo en las calles de la capital. Volviendo a la excusa inicial del texto, cuenta el televisivo que había tanteado la posibilidad de quedar con un pretendiente en la propia marcha, aprovechando la afinidad ideológica que había descubierto. No obstante, optó por no hacerlo aduciendo precisamente el compromiso político.

“Como dice siempre José Sacristán que decía su tía Nati: 'Lo primero es antes'. Y lo primero en estos momentos es que la presidenta no siga desmantelando la sanidad pública”.

“Porque nos jugamos la vida, esa misma a la que ella hace tanta referencia cuando arruga el entrecejo de manera regañona al hablar del aborto. Sanidad o Ayuso, no hay otra”, culmina su escrito el también actor.

A comienzos de semana ya había ironizado con el titular que otro programa de su cadena, El programa de AR, había dedicado a la movilización ciudadana. “¿A favor de la sanidad o en contra de Ayuso?”. Ante la pregunta, que parecía poner en entredicho el objetivo de la manifestación y se sumaba al argumentario de Ayuso (que acusa a la huelga de estar politizada), Vázquez respondió: “¿Por qué escoger siendo las dos opciones tan maravillosas? Pongo una X”.