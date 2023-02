Jorge Javier dice por qué no deben cancelar 'Sálvame': “Reivindico un programa en el que se hable de la nada”

Jorge Javier Vázquez ha concedido una entrevista a la web de Telecinco en la que reflexiona sobre la situación que atraviesa Sálvame. A punto de cumplir 14 años en antena, el programa ha vivido unos últimos tiempos convulsos tras perder su posición de liderazgo.

“Yo no tengo futuro. Me encanta no tener futuro. Una de las cosas que más he aprendido es a no pensar en el futuro. Llevo toda la vida pensando en él”, declara el presentador. “Mi padre me lo inculcó: tienes que hacerte un hombre de provecho, trabajar, tener un trabajo fijo... yo soy de esa generación. En este momento de mi vida, no”, añade.

Jorge Javier reivindica el papel de 'Sálvame'

El catalán lanza también un alegato en defensa de Sálvame, explicando por qué no debe ser cancelado. “Porque sigue cumpliendo algo fundamental, que es el acompañamiento. Creo que sentarte delante de un aparato, poner un programa y que te siga acompañando con cuestiones absolutamente absurdas, me parece muy necesario”, señala.

“Reivindico un programa en el que se hable de la nada”, prosiguió entre risas el 'dueño del cortijo'. “En Sálvame se habla tanto de la nada, que creo que verlo es como meditar. Se consolida como el programa más esquizofrénico de la televisión, porque por un lado ventilamos todo lo que nos sucede de cara al público, cosa que, en cualquier empresa, te dicen que no hagas”, concluye antes de aplaudir que “aun enseñando todos los trucos, el programa sigue tirando. Me parece prodigioso”.