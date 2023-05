Jorge Javier cuenta cómo fue su encuentro con Ana Rosa tras cancelarse 'Sálvame', y aclara su futuro

Jorge Javier Vázquez se enteró de la cancelación de Sálvame y el Deluxe de la misma forma que sus compañeros del programa: a través de los medios de comunicación. El presentador estaba en casa cuando su móvil se empezó a llenar de mensajes sobre la repentina decisión de Mediaset que pone fin a uno de los formatos más veteranos del grupo, consagrado entre el público tras 14 años de emisión.

La manera en la que se produjeron los acontecimientos ha levantado algunas ampollas en la cadena, principalmente porque ni el equipo del programa ni sus máximos responsables estaban al corriente de la noticia. La confirmación oficial de Mediaset llegó tres día después de que se hubiera publicado en la prensa.

Aunque reconoce que le “hubiera gustado” que una decisión tan importante se le comunicara “de otra forma”, asegura que “esto es lo más usual del mundo” en su profesión. “Pero sucedió así. Punto. Ya está. No hay que regodearse más en este tipo de situaciones porque te impide avanzar (...) Cuando acabó Aquí hay tomate me reunieron un martes y me dijeron que el viernes se acababa el programa. Estoy preparado para estas cosas”, asegura en una entrevista concedida a La Tarda de Catalunya Radio.

Jorge Javier se encontró con su próxima sustituta en los pasillos de Mediaset. Será Ana Rosa Quintana quien se instale en las tardes de Telecinco cuando Sálvame haya dejado libre el espacio que ahora ocupa. Con ella coincidió entre bambalinas tras saberse el futuro que les espera.

“Me encontré a Ana Rosa de casualidad y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte. Empecé a trabajar con ella hace más de 25 años en Sabor a ti, en Antena 3. Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño a Ana Rosa Quintana, no lo puedo negar”, relata. “Le di dos besos y le dije que estas son cosas que pasan en la empresa”.

Ella, dice, le explicó que había aceptado la oferta de presentar las tardes por su compromiso con Mediaset: “Ya que la cadena se había portado tan bien con ella, quería corresponder a esa relación tan buena que tenían”.

Parece que el aprecio es mutuo. “Jorge Javier es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada. Pero nos queremos”, confesó la periodista hace unos días.

Sobre su futuro en Mediaset y las causas de la cancelación de 'Sálvame' y el 'Deluxe'

Como ya contó hace unas semanas en La matemática del espejo, permanecerá ligado a la empresa al menos un par de años más. “Mi intención es seguir. Yo tengo contrato de exclusividad hasta 2025. Y continuaré en mi puesto de trabajo. Ahora se acaba Sálvame y Supervivientes se acaba el 29 de junio, y por ahora no me han comunicado que tenga ningún proyecto nuevo. Todavía es pronto. No sé cuál será mi futuro en la cadena”, señala.

Si se hubiera producido hace 10 años, la cancelación del programa le hubiera “destrozado” anímicamente, pero ahora, “por primera vez” en su vida, vive “sin miedo”. “Y vivir sin miedo te da un poder maravilloso. Te da calma”.

Preguntado por las causas que han motivado esta decisión, Jorge Javier tiene su opinión al respecto pero prefiere ser cauto por el vínculo que todavía le une a la empresa: “Yo puedo tener mi opinión, pero a lo mejor no es la adecuada. Y, sinceramente, no me gusta expresarme. Mediaset sigue siendo mi casa y en toda esta historia sí que quiero tener la cabeza muy fría. Soy muy feliz en esta empresa”.

Por otra parte, el presentador insiste en las virtudes de su programa, sin obviar “los errores” que se han cometido a lo largo de 14 años.

“Lo que ha hecho este equipo es heroico. Hemos cometido errores, pero Sálvame tiene la edad de un adolescente. Cuando empezó, la sociedad era de una manera y yo era de una manera. Hemos debido adecuarnos a una sociedad en la que todo ha ido muy deprisa, y creo que nos hemos sabido adecuar”, reflexiona el showman.

Y emocionado, dice estar “orgulloso” de la evolución que se ha vivido en un plató al que también “odió” con todas sus fuerzas. “Ahora parece que todos hemos nacido aprendidos, pero no es así. Hemos aprendido día a día con la evolución de la sociedad. Si esto lo tienes que hacer en directo, ¿cómo no se te van a ver las costuras? Esto orgulloso del cambio que ha hecho el programa para adecuarse al profundo cambio que ha sufrido la sociedad española”.