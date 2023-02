Jorge Javier estrena su podcast fuera de Mediaset hablando de política con Errejón: “No va de adoctrinamiento”

Jorge Javier Vázquez ha estrenado este jueves Los burros de Fortunato, su nuevo podcast fuera de Telecinco. El presentador de Sálvame ha debutado con Íñigo Errejón como invitado de una primera entrega cargada de contenido político. Todo ello, casualmente en la semana en la que Mediaset ha implantado en un nuevo Código Ético que prohibe a presentadores y colaboradores hacer comentarios ideológicos en sus programas.

Mediaset complica el presente y el futuro de 'Sálvame'

Más

Tras una breve reflexión inicial del catalán junto a su burro Fortunato, el podcast ha arrancado en un plató presidido por una gran mesa en la que Jorge Javier ha compartido una distendida charla junto al invitado y a sus colaboradores, Paloma Rando, Isabel Vázquez y Juan Sanguino.

Risas con la mención a Pablo Iglesias

Juntos han charlado de cómo llevan la exposición mediática y el hecho de enfrentarse a las críticas en redes sociales. Fue entonces cuando Rando recordó la única vez que recibió “un linchamiento grande” a raíz de un tuit que le puso un personaje muy famoso en España.

“Fue Pablo Iglesias”, desveló la columnista, provocando las risas de los presentes. “Vaya...”, dijo irónicamente Errejón mientras torcía el gesto. “Ya nos parece raro...”, bromeó a carcajadas Jorge Javier. “¿Cómo podía ocurrir esto?”, añadía la escritora, que aseguró haber recibido “miles y miles de mensajes” atacándola.

Jorge Javier se mofa del volantazo de Macarena Olona

Vázquez aprovechó la ocasión para lanzar un reproche a Errejón en calidad de político. “Esto es algo que hacéis muy mal y hemos caído todos en vuestro juego”, comentó el presentador antes de lamentar que desde el Congreso “incendien” a la sociedad y luego, “cuando se baja el telón”, sean todos amables y amigos entre ellos.

“Un personaje que a mí me parecía absolutamente repulsivo, Teodoro García Egea, hay gente de la bancada contraria que me ha dicho que es encantador, divertido... Luego lo veías y 'arg”, declaró Jorge Javier mientras Errejón se desmarcaba personalmente de ese tipo de prácticas en la Cámara Baja. “Yo no incendio y no participo de eso”, afirmó el político, que reconoció que un rival con el que se llevaba bien era Pablo Casado.

Fue entonces cuando Jorge Javier se mofó del volantazo ideológico que supuestamente ha dado Macarena Olona. “Está a punto de entrar en vuestro partido, ¿no?”, vaciló el comunicador. “Lo de Macarena Olona es descubrir que cuando los 'gremlins' se mojan se vuelven locos. Es como: Oye, ¿que en Vox hay nazis? ¿Pero qué me dices? ¿Y hay homofobia? Qué me cuentras...”, dijo irónico Errejón, que puso en duda el actual perfil que ha tomado la alicantina, recordando “las barbaridades” que ha dicho Olona sobre los derechos de la mujer o de las personas del colectivo LGTBIQ+.

Finalmente, antes de despedir la primera entrega, Jorge Javier bromeó también con un mantra que en los últimos tiempos se ha lanzado contra él por compartir sus opiniones políticas desde el plató de Sálvame. Ante las “20 elecciones convocadas” para este año, el catalán quiso preguntar con sorna a Errejón por las posibilidades que tiene la izquierda dentro de todas ellas.

“Este programa no va en absoluto, y no me gustaría porque todo el mundo me conoce, de adoctrinamiento. Pero.. ¿qué tenemos que hacer para que la cosa cambie?”, soltó entre risas. “Creo que debemos aprender de lo que nos ha salvado en las malas. Cuando han venido mal dadas, como con el covid, todo el mundo se ha dado cuenta de que nadie se salva solo”, defendió el entrevistado, defendiendo a “la sociedad” y “las instituciones que te cuidan, como la sanidad pública”.

“Yo tenía pensado votar a Cuca Gamarra [PP], pero después de lo que has dicho, me estoy pensando cambiar la orientación de mi voto. A lo mejor no la voto... Pero es que Cuca Gamarra me ha entrado mucho por los ojos y no lo puedo evitar. Estoy entre Cuca Gamarra y lo otro. Ya veremos...”, bromeó irónicamente el presentador antes de despedir el programa.