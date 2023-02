Jorge Javier recibió un insulto homófobo en directo: “Tenemos muchísimo que avanzar”

Jorge Javier Vázquez fue insultado este miércoles durante una conexión en directo de Sálvame. Ocurrió mientras el reportero José Antonio León entrevistaba en Cádiz a uno de los testigos que presenciaron la bronca protagonizada por José Antonio Canales Rivera.

Belén Esteban recuerda la reunión con la cúpula de 'Sálvame' que la ayudó en su recuperación: "11 años y ni una recaída"

Más

En ese instante pasó una furgoneta junto al equipo de Sálvame, y desde ella se escuchó la voz de un hombre dirigiéndose al presentador de Sálvame: “¡Jorge Javier, maricón!”.

“Pero eso ya se sabía, ¿no?”, bromeó el de Badalona al escuchar el insulto que le dedicaron desde las calles de esta ciudad andaluza. “Se me hace raro que después de 25 años se me diga 'maricón'. Uno no se puede enfadar cuando lo describen”, agregó con humor, pero después se puso serio para manifestar que esto que a él ya le resulta indiferente, a otras personas les hace daño.

“Viene bien que sucedan estas cosas porque en este país tenemos muchísimo que avanzar todavía. Esto nos pasa muchísimas veces. Hemos naturalizando este tipo de insultos, pero son agresiones”, recordó mirando a cámara con absoluta seriedad.

“Es verdad que hemos avanzado, pero nos queda muchísimo por avanzar. Este tipo de situaciones son las que muchísimas veces gente como yo y de mi colectivo tenemos que hacer frente por la calle, y tenemos que agachar la cabeza y pasar de largo para que no se líe mucho más”, lamentó el presentador.

“Yo tengo 52 años y tengo callo, pero hay gente muy joven que con este tipo de situaciones sufren”, remató. Su compañero Miguel Frigenti aseguró que él mismo sufre constantes ataques de este tipo: “Es algo que me hacen continuamente y ya me sienta mal”.