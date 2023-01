Jorge Javier ironiza con Belén Esteban: “Toda España pendiente de mi despido y tú no me has enviado ni un mensaje”

Jorge Javier Vázquez sigue con los reencuentros. Tras reaparecer este martes en Sálvame con “recado” a lo Rajoy para zanjar los rumores sobre su futuro, el presentador volvió a coincidir el miércoles en pantalla con Belén Esteban, a la que entre risas dio también un 'toque'.

Ya con un tono más irónico que la tarde anterior, Jorge Javier se refirió otra vez a la habladurías que le sitúan fuera de Telecinco en la nueva etapa post-Vasile. “Bienvenida a mi programa, Belén”, comenzó diciendo entre risas a su colaboradora, con la que conectó por vídeo.

“Me alegro mucho de verte. Estoy muy contenta de tus vacaciones, que sé que te lo has pasado muy bien”, dijo ella, ajena a la 'reprimenda' en clave broma que su compañero había preparado para ella. “Belén, si no te lo digo reviento. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? 22 o 23. Hemos estado juntos en los buenos y en los malos momentos...”, introdujo el presentador, intentando forzar el tono serio.

“Me alegro mucho de que vuelvas. No te he querido molestar porque sé que estabas de vacaciones, aunque la gente te había echado”, añadió Belén, anticipándose a lo que le iba a decir. “Toda España pendiente de mi despido y tú no me has enviado ni un mensaje para ver cómo estaba viviendo yo este acontecimiento”, le reprochó Jorge Javier, siguiendo con la broma.

Belén Esteban se excusó con una justificación de lo más aplaudida: “¿Sabes por qué? Porque yo sabía que era mentira y te quería dejar disfrutar de tus vacaciones”. “Yo podía estar dándome cabezazos contra la pared, ¡necesitaba un mensaje de apoyo!”, prosiguió él, mientras que la tertuliana zanjó: “Yo si sé que es verdad lo que están diciendo, sabes que me falta tiempo no para llamarte, sino para ir contigo. Pero yo sabía que era mentira”.