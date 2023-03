Jorge Javier juega con hablar de política con una pulla a Kiko Hernández: “Mira cómo ha acabado Mario Vaquerizo”

Jorge Javier Vázquez es sin duda uno de los grandes 'damnificados' del nuevo Código Ético que se ha impuesto en Mediaset tras la llegada del nuevo equipo directivo. Este nuevo reglamento ha sido endurecido con varias normas internas que los presentadores y colaboradores deben cumplir a rajatabla. Una de las más llamativas es la prohibición de comentarios y opiniones políticas en los programas de entretenimiento, algo que afecta especialmente a Sálvame, donde la espontaneidad de sus protagonistas, y la diversidad de temas que abordan en tantas horas de emisión, propicia a menudo este tipo de mensajes ante las cámaras de Telecinco.

Una situación que se ha vivido este mismo martes, cuando el espacio de corazón entró a hablar de los recurrentes viajes de Kiko Hernández a Melilla, región de la que es Fran Antón, amigo del tertuliano con el que en los últimos meses se le ha relacionado. Según Sálvame, el colaborador ha sido pillado recientemente visitando el ayuntamiento de la ciudad autónoma, lo que ha originado todo tipo de valoraciones y teorías entre sus compañeros.

Fue entonces cuando Jorge Javier decidió lanzar una advertencia con ironía a Kiko Hernández, que ha adelantado que su intención es abrir un negocio en Melilla. “Cuidado con andar con gente de según que mundo, que mira cómo ha acabado Mario Vaquerizo”, ha señalado el presentador, refiriéndose a la estrecha relación del marido de Alaska con el Partido Popular. Todo ello, a raíz de la campaña que el showman ha realizado recientemente para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, política a la que ha alabado en más de una ocasión.

El presentador no profundizó más en sus palabras, reprimiéndose a realizar cualquier tipo de opinión sobre la deriva de Mario Vaquerizo, que también se fotografió con Ayuso, Almeida y Feijóo durante un acto de la última edición de Fitur. No obstante, el retintín de su comentario denotaba la sorna con la que Vázquez quería evidenciar su postura.

Kiko Hernández se defiende

“Desde que salí de Gran Hermano en 2002 he hecho eventos por todos lados. Yo hago eventos de los cuales todos hemos participado”, se ha justificado el tertuliano, sin desvelar sus acuerdos y negociaciones con las instituciones melillenses. Eso sí, ha avanzado que presentará una gala allí el próximo mes de marzo.

Kiko Hernández se acabó molestando después de que Mayte Ametlla, periodista del programa, asegurara que no era “muy ético” que estuviese tan ligado a la política: “No me ha gustado ni un poquito el rollo del ayuntamiento, porque María Patiño es imagen de Fuerteventura y yo de otra ciudad durante mucho tiempo, y eso no es estar trincando”, exclamó exaltado.

“Trincando estaban Isabel Pantoja y Julián Muñoz cuando robaban dinero de Marbella. Yo estoy haciendo un trabajo como todo el mundo”, reivindicó. “No voy a pasar nada de esto, porque es el pan de mis hijas. Si a mí me contratan para presentar una gala, lo haré lo mejor que pueda”, insistió, afirmando que “no se va a ensuciar algo que está todo limpio y con papeles”.

Como ya ha sucedido anteriormente, Jorge Javier (que ha estrenado nuevo podcast en medio de la polémica con Íñigo Errejón como invitado) y sus colaboradores se frenaron a la hora de realizar comentarios de tinte político, a cuenta de la nueva normativa interna de Mediaset. Esta incluía además la prohibición a presentadores y tertulianos a abandonar en directo sus platós, algo que finalmente se ha modificado para, tal y como explicamos, mantener la esencia de Sálvame.