Jorge Javier se niega a hablar del culebrón de Alba Carrillo e ironiza con la productora de Ana Rosa

Ya dura casi una semana el culebrón en torno al coqueteo entre Alba Carrillo y Jorge Pérez. Una semana que ha dado para mucho: para que Sálvame haya abordado de lleno el tema, pese al conflicto de productoras abierto entre La Fábrica de la Tele y Unicorn Content; para que desde esta última, empleadora de los dos televisivos, se hayan afeado las mentiras de ambos; para que la mujer del guardia civil entre en la ecuación, siendo señalada y criticada por su actitud; y para que la modelo haya acabado revelando las intimidades de lo ocurrido tras sentirse traicionada por su compañero.

Lo único que no cabe en esta historia es la intervención de Jorge Javier Vázquez. El presentador, que mantiene una conocida enemistad con la colaboradora de Ya es mediodía, reaparecía este jueves 1 de diciembre en el plató de Sálvame y lo hacía con una pretensión: no hablar de Carrillo.

Horas después de que Carrillo afirmase que la “tensión sexual” con Pérez se había resuelto en el sofá de casa de Marta López, el magacín vespertino fletaba un camión de mudanzas con el objetivo de recoger el mueble y llevarlo a plató para su “análisis”. El presentador, sin embargo, hacía una petición a dirección: “¿Me podéis traer una caja de limas?”.

“No considero lógico hablar de ella si estoy muerto”

Ante la confusión sobre su demanda, el showman dejó claro es “una de las personas más consecuentes de este país y un líder de opinión”. “Si yo a Alba le pedí que se olvidara de mí, como si estuviera muerto, que luego se saltó la regla; lo que no considero lógico es que pueda hablar de ella si estoy muerto”.

Se refería a las contundentes palabras que le dedicó a la televisiva en mayo, cuando dirigiéndose a ella en pleno directo le pidió, palabras textuales: “Haz como si estuviera muerto”. La enemistad surgió a causa del altercado entre ambos ocurrido meses atrás en el plató de Secret Story, por el que la madre llevó a demandar al presentador. Este finalmente ganó el litigio, tal y como comunicó en septiembre, cuando pidió a la propia Mediaset que frenase a la colaboradora: “Se están meando en mi cara y, por mucho que me queje, esto cae en saco vacío”, dijo, quejándose de las acusaciones que Carrillo había hecho contra él en platós de la casa, insistiendo en esa máxima, en que está “muerto para ella”.

“Voy a permanecer en silencio”, agregó tras su promesa, asegurando que aprovecharía el tiempo para “perfilarse” las uñas. Adela González consideró que quizás no podría quedarse callado todo ese tiempo, a lo que Vázquez rio. “¿Que no voy a aguantar? Ay, cariño... En este caso, papá si que se calla. Tengo muchos realities y mucha mili a mis espaldas. Únicamente voy a dar paso, no voy a decir absolutamente nada”.

La pulla sobre Unicorn Content

Eso sí, pese a no querer hablar del tema, sí se permitió bromear sobre el hecho de que todo este embrollo que da contenido a Mediaset haya surgido de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn Content, con la que La Fábrica de la Tele ha estado enfrentado desde hace más de un año a cuenta de sus contenidos. De ahí que sorprendiera en un primer momento que se abordase el caso en plató.

Vázquez, que como decimos estaba este jueves por primera vez en la semana en Sálvame, ironizó sobre el hecho de que el affaire entre Pérez y Carrillo fuera algo acaecido dentro de la fiesta de Navidad de dicha empresa.

Al referirse a la información sólida y contrastada sobre la infidelidad de Jorge Pérez a su mujer, Vázquez señalaba: “A día de hoy, 1 de diciembre, lo que sabemos, el nombre de la productora hace honor... Uni-corn. Hasta lo que sabemos es 'uni corn'”, dijo, refiriéndose a los “cuernos” que el ganador de Supervivientes 2020 habría puesto a su esposa, Alicia Peña Humada.