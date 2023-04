Jorge Javier pincha a Belén Esteban por ganar 'Más que baile' y le pide devolver el premio a Edurne: “¡Da tú el Ondas!”

Sálvame volvió a hablar este martes de Anabel Pantoja, debatiendo sobre los motivos que han desencadenado su reciente ruptura con el esgrimista Yulen Pereira. En medio de la discusión, Gema López destacó que “Anabel es un personaje que nos funciona muy bien cuando se enfada”, lo que hizo saltar a su gran amiga Belén Esteban, su habitual defensora dentro del programa.

“No me tiréis de la lengua... Yo llevo aquí contigo 14 años y sabes cómo encenderme la mechita. Y los directores también. Y me encienden la mechita y soy como las fallas de Valencia”, se quejó la tertuliana, justificando los enfados de Anabel Pantoja ante las provocaciones del programa.

“Pues te hablo entonces de tu Gran Hermano, que estuviste bien y yo te apoyé, ¿eh?”, soltó enseguida con ironía Jorge Javier, trayendo de vuelta un tema que generó un gran conflicto entre los dos tras la victoria de la colaboradora en el reality. “Si tú decías a la gente que me echara. Vamos a dejar este tema porque vamos a discutir”, recordó Belén Esteban, que acabó entrando al trapo y manteniendo un divertido pique con el catalán.

“También es verdad que ganaste Más que baile”, volvió a la carga Vázquez, recordando la polémica victoria de su compañera en el talent que en 2010 emitió Telecinco. En aquella edición, Belén Esteban acabó ganando gracias al apoyo del público a pesar de que claramente no era la mejor concursante. De hecho, el programa se inventó a última hora un premio especial del jurado con el fin de reconocer a Edurne, la que para muchos fue la “ganadora moral” de aquel formato.

Belén Esteban devuelve 'el golpe' a Jorge Javier

Jorge Javier, que veía como estaba consiguiendo su objetivo de encender a la tertuliana, siguió tirándole de la lengua. “¿Y con la pobre Edurne qué hacemos? Deberíamos devolverle tu primer lugar y que viniera Edurne aquí un día a que le dieras tu galardón de bailarina...”, bromeó el presentador. “Da tú el Ondas, no te joroba...”, reaccionó enseguida la colaboradora, devolviendo el golpe al catalán. Belén Esteban rememoraba así el también controvertido galardón que recibió en 2009 recibió Jorge Javier al Mejor presentador.

“No sé dónde lo tengo”, aseguró el televisivo entre risas. “Belén, ahora que estamos en una época de reconciliaciones, podríamos hacer una réplica de tu premio de Más que baile y que venga Edurne y se lo das”, propuso Vázquez, volviendo a picar a su compañera. “No, no, no, lo que se da no se quita, Santa Rita”, se negaba la de San Blas ante las risas del resto de tertulianos.