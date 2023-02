Jorge Javier pregunta a Carmen Borrego si le cambiará por Paz Padilla: “No iréis a 'Déjate querer', ¿no?”

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a acordarse de Paz Padilla. El presentador de Telecinco tiene muy presente a su excompañera, a la que se ha referido varias veces desde el plató de Sálvame. La salida de la gaditana del programa, tras su polémico despido y -posterior readmisión- de Mediaset, terminó de poner la puntilla a la mala relación que mantenían los dos presentadores.

Hace dos semanas, el catalán volvió a mencionar a su excompañera, tirando de ironía para comparar su programa con Déjate querer, el nuevo formato que ha recalado en manos de la humorista. Ahora, Jorge Javier ha vuelto a mencionar a la cómica mientras lanzaba una irónica advertencia a Carmen Borrego.

Todo ocurrió cuando este martes, la hermana de Terelu Campos volvía a hablar sobre el conflicto familiar que mantiene con su hijo y su nuera, los cuales no la han invitado al 'baby shower' del que será su primer nieto. El programa volvió a apretar a la colaboradora, que optó por no echar más leña a la guerra que mantiene con ellos.

La pulla de Jorge Javier a Borrego sobre Paz Padilla

“Lo dije el otro día y lo voy a mantener: La relación que tenga con mi hijo será de mi hijo y mía. Creo que haber hablado de mi hijo públicamente no me ha beneficiado y no voy a seguir haciéndolo, porque lo único que quiero es tener una buena relación con él”, explicó la tertuliana, siendo interrumpida por el presentador.

“Pero escucha, luego no os iréis a Déjate querer a reconciliaros, ¿no?”, soltó Jorge Javier en un dardo que Borrego no entendió de primeras. “Yo creo que una madre y un hijo siempre se reconcilian”, respondió la hija de María Teresa Campos, que no escuchó la referencia al programa de Paz Padilla. “Uy, ya está dejando la puerta abierta...”, apostilló Vázquez con retintín.

“No lo has entendido. Que si vas a ir al programa Déjate querer a reconciliaros”, le hizo saber Kiko Hernández. “Ah, no, no, que no te había entendido. Evidentemente no, evidentemente no”, aclaró Borrego ante el suspiro de alivio de Jorge Javier.

El presentador de Sálvame preguntó de esta forma irónicamente a su tertuliana si le iba a cambiar por el nuevo programa de Paz Padilla. De esta forma, el catalán sacó punta a la decisión de Jorge Pérez de darle a la gaditana la entrevista que todo el mundo está deseando desde que el pasado mes de noviembre abandonó la televisión tras destaparse su infidelidad a su mujer con Alba Carrillo durante la fiesta de Navidad de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana para la que ambos trabajaban.