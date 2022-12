Jorge Javier responde enfadado a Anabel Pantoja tras sus críticas a 'Sálvame': “Hay confianzas que dan asco”

Anabel Pantoja entró este miércoles por teléfono en Sálvame para recriminar al programa de Telecinco el trato mediático que desde el pasado viernes le están dando a la muerte de su padre, Bernardo Pantoja. Un día después, Jorge Javier Vázquez ha respondido a la colaboradora, muy enfadado con sus palabras.

Anabel Pantoja pierde los nervios contra 'Sálvame': "¿Podéis dejar descansar a mi padre?"

Saber más

Después de ver un vídeo con las declaraciones de la sobrina de Isabel Pantoja, el presentador ha criticado la actitud de la tertuliana y Carmen Alcayde apuntaba que había reaccionado así por que “hay confianza”. Fue entonces cuando el catalán se mostró muy duro con su compañera: “Hay confianzas que dan asco porque detrás está trabajando todo un equipo y estás echando por tierra su trabajo”, condenó.

Algunos de los colaboradores señalaron que Anabel está “sobrepasada” con todo lo ocurrido. Jorge Javier se lanzó entonces a darle un consejo: “Pues que no llame y apague la tele”. “Anabel Pantoja tiene un grave problema, saca a pasear el apellido cuando le da la gana pero cuando se habla de su familia, quiere tratamiento de familia real y eso no es”, zanjó enfadado el televisivo.

Anabel Pantoja, indignada

Belén Esteban fue la primera en mostrarse “avergonzada” de su programa y este miércoles era la propia Anabel Pantoja la que rompió su silencio, indignada por una pieza emitida en el espacio de corazón de Mediaset sobre Bernardo Pantoja y su viuda Junco. “¿Es tan importante saber ahora quién es Junco, qué pasa con mi padre, cómo se enamoraron...? ¿Podéis dejar descansar a mi padre?”, empezó diciendo, muy enfadada.

Pantoja defiende “con todo el respeto” que su padre no es un personaje público y, aunque entiende que su fallecimiento haya sido noticia al tratarse del hermano de Isabel Pantoja, no está nada de acuerdo en cómo se ha cubierto lo ocurrido: “Entiendo que tengáis que contar que ha muerto, el tanatorio fue un circo, pero lo que no voy a entender es que el programa se lleve con esto una tarde tras otra”.

Anabel Pantoja siguió expresando su enfado: “Lo único que os puedo pedir es un respeto, solamente”, decía repetidamente la sevillana. “Simplemente os pido: ¿Se va a parar de hablar de mi padre o esto es la saga de Star Wars?”, añadió irónica. Acto seguido, recriminó que se estuviesen dando detalles sobre cómo se encontraba su padre en los últimos momentos de su vida.

La tertuliana no quiere señalar directamente a nadie, pero no se ha cortado a la hora de confesar lo “mal” que le ha sentado cómo Sálvame se está portando con ella: “Estoy decepcionada con la cobertura y retransmisión que se está haciendo ¿Esto qué es? ¿Una película?”, insistió. “¡Respetadlo que hace cuatro días que se me ha muerto, si su viuda quiere hablar, que hable! ¡Yo como hija voy a estar aquí como una leona!”, exclamó nerviosa antes de colgar el teléfono.