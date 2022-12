Jorge Javier saltó a 'First Dates' por su libro y avisó a Matías de que le menciona: “Prefiero que no lo lea”

En plena gira promocional de su nuevo libro Antes del olvido, Jorge Javier Vázquez se pasó este jueves 15 de diciembre por First Dates para confesar que es su programa favorito de la televisión, y desvelar que uno de los capítulos está inspirado en Matías.

“Me da un poco de vergüenza entrar, ¡mira qué rojo me estoy poniendo!”, dijo el presentador de Telecinco al entrar por primera vez el restaurante de Carlos Sobera en Cuatro. El motivo de su sonrojo era precisamente su encuentro con el 'barman' del programa, que le ha servido de inspiración en esta nueva publicación.

“Casi que prefiero que no lea lo que escribí sobre él”, comentó Jorge Javier, para después desvelar que está “totalmente enganchado” al programa y lo ve con su madre. Y precisamente de una de esas noches frente a la tele surgió todo: “Un día estábamos viendo el programa y me dijo que quería para mí un novio como Matías”.

“Como te quiere tu madre...”, comentó el 'camarero', muy pendiente del relato. “Se me disparó la imaginación, y entonces escribí sobre ti algo que me gustaría que sucediera, un sueño que tuve”, prosiguió Vázquez, ante la sorpresa de Matías: “¿Estoy en las hojas de ese libro?”.

“Matías, hasta siempre”

Como ya ha contado el autor en otras entrevistas, Antes del olvido surgió del año y medio más terrible de su vida tras el fallecimiento de su amiga y compañera Mila Ximénez. Y además, narra experiencias propias que hasta ahora no se había atrevido a contar. “Es el primer libro que no le he dejado leer a mi familia antes de publicarlo porque no quería que me censurasen”. “Cuando lo leyó mi madre me dijo: 'No sabía que fueras tan porno'”, contó divertido antes de poner fin a la visita.

Tras dos minutos de promoción, el presentador salió del restaurante teniendo unas últimas palabras para su fuente de inspiración: “Matías, hasta siempre”, le dijo desde la puerta.