Jorge Javier saltó a RTVE para recordar cuando se 'cayó' de un mitin de Zapatero

La gira promocional de Jorge Javier Vázquez por su nuevo libro le ha llevado hasta RTVE. El presentador ha hecho parada en Cafè d’Idees, el programa que conduce cada mañana Gemma Nierga en la desconexión para Cataluña de La 2. La ocasión ha servido para que el presentador de Telecinco no solo volviera a significarse políticamente, sino para contar una anécdota que involucraba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Su relato se remontaba a los tiempos de Aquí hay tomate. “Venía Zapatero a dar un mitin a Barcelona, y yo estaba presentando aquel programa con tan buenas críticas”, situó en contexto. “A través de un colega me dijeron que si iba me guardaban un buen sitio. A mí esas cosas me dan siempre mucha vergüenza... Y cuando se acercó la fecha creo que me llamaron para desconvocarme. No recuerdo si me desconvocaron o no me volvieron a llamar”.

“A lo mejor pensaban que no era buena idea que el presentador de Aquí hay tomate estuviera apoyando a Zapatero”, ironizó.

Reiteró que “jamás” se lanzaría a la política

La situación no tiene nada que ver con la actual. Ahora, el catalán es contundente a la hora de opinar públicamente sobre política, usando el estrado de Sálvame, e incluso ha tenido encuentros con líderes como Mónica García, de Más Madrid; y desencuentros con el PP de la Comunidad de Madrid. Eso, sin olvidar la llamada que en su día recibió en pleno directo en la tarde de Telecinco de Pedro Sánchez en 2014.

Todo esto ha hecho que Carlos Alsina incluso bromease con la posibilidad de que Vázquez pudiera ser un candidato idóneo para el PSOE madrileño en las próximas elecciones autonómicas. “¿Pero de dónde salió eso?”, le preguntó Nierga.

“Yo quedé a tomar un café con Mónica García y ella ya me dijo que mi nombre estaba sonando. Y me extrañó muchísimo porque nunca ha sido mi intención saltar a la política”. Sin embargo, considera que cuando el locutor de Onda Cero le mencionó, “no era tan de broma, y algo habría oído”, dejó claro el presentador, que dijo haberse encontrado con una “Barcelona espectacular y preciosa” al llegar a la ciudad para la entrevista.

Pide “un frente de izquierdas” para las próximas elecciones

“No vivo aquí y no sé lo que puede pasar. Pero ya me he encontrado con varias personas que se quejan, y no sé si tendrán motivos para la queja”, advirtió. “Sois muy críticos con la ciudad. No entiendo por qué. Y a lo mejor estoy metiendo la pata. Cuando se critica una ciudad no se tiene en cuenta qué está sucediendo en el resto de ciudades, que están pasando por situaciones iguales o peores”, agregó, declarándose “pro Ada Colau”.

Con semejante tesitura, tampoco ha tenido reparos en apostar por una candidatura conjunta para las próximas elecciones de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. “Estamos en una situación complicada que lo que urge es que la izquierda se deje de tantas siglas y tanta atomización”, declaró, mostrándose partidario de “un frente de izquierdas” con el que seguir “apostando por un país progresista”.