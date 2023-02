Jorge Javier, ante la última polémica de 'OT 1': “Nada me pone más cachondo que la mierda de los triunfitos”

Sálvame abordó este martes la última polémica que ha salpicado a la primera edición de Operación Triunfo. El programa se hizo eco de las declaraciones de Chenoa sobre su cuarta posición en el concurso, la cual considera consecuencia de los "micromachismos" que vivió durante su paso por la Academia. El espacio de Mediaset recopiló también las reacciones de algunos de sus compañeros al respecto, como Geno [la cual estalló hace unos días contra Socialité], Mireia o Javián.

Chenoa y Roberto Leal y el lado negativo de 'OT': los "micromachismos" con la cantante y las secuelas en el presentador

Más

El último de ellos acudió al plató de Telecinco para hablar sobre todo lo ocurrido y antes de recibirlo en el estudio, Adela González dio paso al vídeo que resumía “una nueva guerra entre los compañeros de OT 1”.

En ese momento, Jorge Javier Vázquez intervino para hacer una consideración al respecto: “Todo esto me encanta. Adela, no hay nada que me ponga más cachondo que la mierda de los triunfitos”, soltó el catalán.

Jorge Javier, a Javián: “Sois todos unos falsos”

Tras ver las imágenes, Jorge Javier fue a recibir a Javián en plató, mientras afirmaba que “OT 1 es una fuente inagotable de relaciones inconclusas”. Mientras aparecía ante las cámaras, el andaluz les recriminaba que no iban a ser capaces de crear una guerra que acabe con la relación entre sus compañeros.

“Sois todos más falsos que un billete de 30 euros”, le dijo a la cara Jorge Javier. “¿Sabes qué os pasa? Que todos habláis, lo veis en un titular y os cagáis... Decís 'Dios, la que se va a liar, somos todos familia y amigos”, le recriminó antes de añadir que “no dudo que entre vosotros haya amor”.

“A mí me parece bonito que cuando pase cualquier cosa nos protejamos. Los titulares que han salido están exagerados”, respondió el cantante de Fórmula Abierta. “Os pasa lo que a nosotros en Sálvame. Entre vosotros os criticáis, como es lógico, pero cuando la crítica viene de afuera, os juntáis y la repeléis”, reflexionó el catalán.

“Puede ser una buena lectura, porque somos como hermanos. Pero nunca hay crítica destructiva entre nuestros amigos”, insistió Javián antes de que Kiko Hernández afirmase que, de todo el grupo, “Chenoa va por libre”. “Antes hablé con ella y le dije que venía aquí. La llamé para decirle que venía y no para pedirle permiso, sino para que lo supiera. A ella le parece muy bien y me manda suerte para todos”, justificó el sevillano.

Finalmente, Jorge Javier quiso dejar claro que, pese a sus críticas, le parece “muy bien” que “Chenoa exprese y diga lo que le dé la gana”. La artista, en el momento que esto sucedía, se lanzaba a las redes sociales a lanzar una petición a sus seguidores.

Holiiiii aldea 🖐🖐 Me dáis alguna recomendación de peli o serie??🙏☺️👌😜 — Chenoa (@Chenoa) 7 de febrero de 2023

'Sálvame' llama a Josep María Mainat

El programa también se puso en contacto con Josep María Mainat (creador de OT y uno de los fundadores de Gestmusic) para preguntarle qué opinaba de las palabras de Chenoa. “No opino. A estas alturas del partido me parece un poco absurdo, no voy a entrar en esta polémica”, empezó diciendo.

Un redactor de Sálvame preguntó entonces al productor por qué creía que la cantante había dicho esto “tantos años después”. “No lo sé, francamente. Es un estudio sociológico que no he hecho. Está claro que ganó Rosa porque conquistó a España, conquistó al corazón de España y es algo que no podemos discutir”, sentenció el catalán.