Jorge Javier 'vacila' a Pilar Vidal por su fichaje por 'Plan de tarde': “Sabes que yo no soy Toñi Moreno”

Jorge Javier Vázquez mostró este miércoles su lado más vacilón durante la conversación que mantuvo con Pilar Vidal en Sálvame . El presentador de Telecinco conectó en directo con la periodista para charlar unos minutos sobre el anuncio de boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Pero antes de abordar este asunto, el catalán aprovechó la ocasión para comentar la omnipresencia que su compañera está teniendo últimamente en televisión.

“Pilar, quiero hacer una comprobación, que como últimamente te veo en todos los platós de televisión de todas las cadenas... ¿Sabes dónde estás? Sabes que yo no soy Toñi Moreno”, dijo con sorna Jorge Javier en alusión a Plan de tarde, el magacín que la expresentadora de Mediaset conduce en La 1 y del que Pilar Vidal es colaboradora.

“No me digas”, contestó entre risas la periodista, que también es tertuliana de Espejo Público. “Estamos a miércoles. Lo sabes, ¿no? (...) Estás ubicada, estás perfecta...”, siguió el presentador. “Estoy ubicada y perfecta. Eres Jorge Javier Vázquez, eres invitado de Íñigo Onieva y esto es Sálvame diario, ¿no?”, respondió Vidal. “Naranja, Naranja”, aclaro Jorge Javier, que no pasó por alto la 'pulla' que le había lanzado Vidal: “Cómo me ha tirado lo de Íñigo Onieva, que es mi colega. Porque, claro, ella es más de Tamara”.

Poco después, el presentador se regodeó de que Pilar Vidal se tuviera que “tragar bien dobladita” la reconciliación de la hija de Isabel Preysler con el empresario, con lo crítica que ella había sido con este último. “Pero fíjate qué regalo de bodas más bonito le he hecho [a Tamara Falcó], que ya no me voy a volver a meter con Íñigo Onieva”, dijo la periodista antes de que Jorge Javier diera paso a un vídeo.