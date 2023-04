Jorge Javier cortó a Teresa Bueyes por su defensa de Ana Obregón: “Es un ejemplo perverso”

Con la polémica maternidad de Ana Obregón sobre la mesa de debate, a Sálvame Deluxe le iba a resultar complicado este viernes no entrar en disquisiciones políticas y morales. El nuevo código ético de Mediaset las prohíbe en formatos de entretenimiento, pero una vez más se volvió a comprobar lo difícil que es aplicar la norma impulsada por la nueva dirección de la empresa.

El Deluxe contó con la presencia de Teresa Bueyes, abogada y amiga de la actriz, cuyos argumentos no fueron del agrado del presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

El catalán le preguntó si le parecía “machista” que se critique a Ana Obregón por haber tenido esta niña –mediante un vientre de alquiler– a la edad de 68 años.

“Sí”, respondió la tertuliana sin dudarlo. “Esto es una tontería hoy en día porque la edad cronológica y la biológica no tienen nada que ver. Cada vez somos más longevos y Ana, con la edad que tiene, es capaz de ponerse la pierna en la cabeza. A ver cuántos de 15 años lo pueden hacer”, argumentó.

“Me parece un ejemplo un poco idiota”, le cortó el presentador. “No es idiota. Es importante cómo está físicamente. Es una mujer que está ágil”, defendió la invitada.

Pero a Jorge Javier no le convencían estos argumentos de su interlocutora. “Me cuesta mucho contenerme cuando os escucho porque me da la impresión de que infantilizáis el discurso. Ana Obregón está muy bien para sus años, pero tiene 70. Yo, con 52, descartaría ser padre porque con 65 no voy a tener fuerzas de comerme una adolescencia”, prosiguió.

Segundos después llegó el que posiblemente fue el momento más tenso del debate, cuando Teresa Bueyes confesó su deseo de ser madre por gestación subrogada y señaló a las mujeres que abortan.

“Todos los días mueren muchos niños por abortos, pero eso sí. Y celebrar una alegría como esta, lo critica mucha gente con falsa moralina. Hay niñas adolescentes que abortan y no se les da otra opción, como pueda ser traer una criatura al mundo y que la recojamos otras que sí queremos tener esos bebés”, planteó la tertuliana antes de que Jorge Javier la interrumpiera.

“Cuidado, cuidado”, exclamó el presentador. “Me parece una cosa muy seria. Esto de quedarme yo el niño que tú no puedes tener... eso es otra cosa. No me pongáis esos ejemplos porque son muy perversos. Por favor, cuidado”, se quejó.

Jorge Javier Vázquez respalda a Alessandro Lequio

Al especular con la posibilidad de que el bebé haya sido engendrada con semen de su hijo Álex Lequio, fallecido en 2020 a los 27 años por cáncer, el presentador aprovechó para romper una lanza a favor de Alessandro Lequio, padre del joven.

“Me acuerdo mucho de él, mucho. Creo que Alessandro Lequio padre también ha perdido un hijo y me parece que nos olvidamos de que también sufre”, comentó. “Me parece que están tratando los dolores como si hubiera un dolor de primera y otro de segunda”.

“El dolor de un padre, ante la pérdida de un hijo, es igual que el de una madre, pero parece que nos hemos olvidado de este señor. Está sufriendo y sufrirá el resto de su vida, como Ana Obregón. En esta situación, se le ha ninguneado. Igual que decimos que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en este momento parece que nos hemos olvidado del dolor de Alessandro”, continuó.