Jorge Javier se siente “cobarde” por no apoyar a Risto en su polémica con Ana Obregón

Sálvame Deluxe comenzó su tertulia de este viernes con el nombre de Ana Obregón sobre la mesa. La entrevista que la actriz ha concedido a la revista Hola para presentar a su nieta –gestada en un vientre de alquiler en Miami– ha hecho que Jorge Javier Vázquez se replantee algunas cosas y se acuerde de Risto Mejide.

Patricia Donoso cuestiona a la organización de 'Supervivientes': "Todo se sabe con el tiempo"

Más

Al presentador de Todo es mentira no se le habría mencionado si no fuera porque el pasado mes de enero hizo unas declaraciones que levantaron una densa polvareda. Insinuó que Ana Obregón y Cristina Pedroche estaban explotando su vida privada en las Campanadas de Fin de Año. “¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo? ¿La muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia”, expresó el showman.

Obregón y Pedroche se dieron por aludidas. La primera porque perdió a su hijo en 2020; la segunda porque esos días iba a anunciar que esperaba un bebé. Risto se disculpó con ellas pero aclaró que no se trataba de un ataque personal: “Esto va contra el mercado del morbo”. Se refería a las cadenas de televisión que se estaban aprovechando de sus circunstancias personales para mejorar sus índices de audiencia en Nochevieja.

Este viernes, al hilo de los últimos acontecimientos, Jorge Javier se acordó de su compañero. “Viendo cómo se está desarrollando esto, ahora me acuerdo de Risto Mejide por la de hostias que le cayeron por lo que dijo en Navidad sobre las Campanadas. Toda la gente se rasgó las vestiduras, pero, vistos los acontecimientos y todo lo que ha sucedido con esta historia...”, empezó diciendo el presentador.

Tras esto entonó el mea culpa por no haberle defendido cuando estalló la polémica. “Yo estaba de vacaciones en ese momento, y como en los últimos tiempos se estaba hablando de mi despido en Mediaset, pensé que ya tenía bastante con mi charco como para meterme en otro”, continuó.

Ahora se arrepiente de no haber dado un paso al frente. “Reconozco que fui cobarde y que tuve que haberle mostrado mi apoyo en ese momento, pero no lo hice para no meterme en más charcos. Se ha demostrado que Risto no estaba diciendo ninguna barbaridad. A mi edad, me da rabia seguir siendo tan cobarde a veces”, remató el presentador del Deluxe.