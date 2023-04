Jorge Javier Vázquez desvela lo que no le perdonó Sánchez Dragó en su visita a 'Sálvame' para hablar de la muerte

Con el fallecimiento este martes de Fernando Sánchez Dragó, han sido muchos los programas de televisión que han destinado un espacio de su tiempo a la carrera profesional del escritor. Incluido Sálvame, programa que el ensayista visitó en 2011, dejando algunos momentos que Jorge Javier Vázquez ha querido recordar.

Ana Obregón responde a través de 'Sálvame' tras la corrección de Lequio en 'El programa de AR'

Más

El programa de las tardes de Telecinco cubrió en directo la salida de su féretro. Sin embargo, sufrió algunos problemas técnicos debido a la cobertura del pueblo. Desde el plató del programa, Terelu Campos, que ejercía como copresentadora, quiso recordar a Jorge Javier Vázquez su entrevista con Sánchez Dragó en 2011 en su visita al formato. “¿Tú sabes que hablasteis de la muerte?”, preguntó al presentador antes de dar paso al vídeo.

“Uy, pues te tengo que decir que le pedí perdón porque le dedicamos poco tiempo, y me dijo: 'No, no te perdono'”, contó el presentador con humor. Tras ello, Terelu Campos dio paso al vídeo.

“¿Con qué frase te gustaría que acabase el libro de tu vida?”, le preguntó un Jorge Javier más joven al escritor. “Bueno, hombre, yo he pensado en muchas ocasiones que he cumplido 75 años y que ya es hora de que vaya pensando en mi epitafio”, comenzó diciendo Sánchez Dragó, a lo que el presentador le espetó: “Todavía eres muy joven”.

“Eso creo yo, y eso dice mi hija: 'Mi padre está loco, cree que tiene 20 años' La verdad es que yo vivo como si tuviera 20 años”, añadió el escritor, que después le comentó al presentador la frase en la que había pensado para su epitafio: “Le he dado vueltas, y me gustaría que pusiera: 'Escritor y viajero', porque son las dos únicas cosas que soy”. “Y luego, pues una frase de un soneto de Cervantes, famosísimo, seguro que tú lo conoces: '¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza...' y que al final dice: '... fuese y no hubo nada'”, prosiguió.

“Yo tengo esperanza de que después de la muerte la vida siga, pero ya no estaré aquí”, concluyó el escritor y el vídeo del programa.

“Los últimos años me han desconcertado para mal”

“A mí me pasa una cosa con Sánchez Dragó”, comenzó comentando Jorge Javier tras haber visualizado el vídeo. “Tengo sentimientos muy encontrados”, añadió, tras lo que Terelu Campos quiso preguntar si era por “sus pronunciaciones en los últimos años, o desde siempre”.

“No, no, desde siempre no porque yo creo que hubo una época de Dragó que fue para muchísima gente muy brillante. Con programas de libros impresionantes, y que estaban muy bien hechos. Pero a mí los últimos años me han desconcertado para mal”, prosiguió el presentador, que terminó por añadir lo siguiente para zanjar el tema: “Prefiero mantenerme al margen”.