Jorge Javier Vázquez se dirige a 'La Resistencia' de Broncano: “No me han llamado”

La noticia de Ana Obregón siendo madre a los 68 años mediante gestación subrogada fue el tema que prácticamente monopolizó la televisión y con el que hasta abrieron los informativos este miércoles. La imagen de la actriz saliendo en silla de ruedas de un hospital de Miami con una niña se ha reproducido en todos los medios, convirtiéndose también en el tema estrella de Sálvame, lo que, aunque parezca no tener relación, llevó a Jorge Javier Vázquez a hacer una confesión sobre La Resistencia.

Fue cuando el programa del corazón hablaba de la salida en silla de ruedas de la presentadora: “Lo que tenemos que pensar es que es protocolo del hospital y no que Ana Obregón haya dicho 'quiero salir con silla de ruedas'”, manifestó el presentador, que habló de “prevenir riesgos”, al salir con una niña en brazos.

Fue entonces cuando Belén Esteban recordó cuando ella entró en silla de ruedas a La Resistencia por una broma del formato que la denominó “La reina de las patatas”. “Yo me acuerdo que fui a Broncano en silla de ruedas y al año y medio me rompí la pierna. También cuidado cuando no necesitas silla de ruedas”, comentó la colaboradora.

👑 𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐭𝐚𝐭𝐚𝐬 pic.twitter.com/jMzzbVNFZm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 2 de diciembre de 2021

“A mí Broncano no me pagó”

Tras ello, el presentador bromeó: “O sea, que no hay que ir a Broncano”. “Sí, hombre, sí hay que ir a Broncano. Es broma”, dijo Belén Esteban mostrando su apoyo al formato de Movistar Plus+. Tras ello, Jorge Javier Vázquez quiso indagar un poco más, y comenzó una frase con picardía: “Además, a ti Broncano...”.

Sin embargo, la colaboradora no entendió por dónde iba exactamente el presentador, y contestó lo siguiente: “¿A mí Broncano, qué? He estado dos veces y me queda por ir otra. ¿A mí Broncano, qué, si yo iba con mi marido?”. Tras ello, el presentador terminó la frase: “Te pagaron bien”. “No, perdona, Broncano no paga, eh”, aseguró la tertuliana, que recibió la siguiente respuesta en tono jocoso por parte del catalán: “¿Qué no paga? Ah, entonces no voy”.

Tras ello, Belén Esteban puntualizó su caso evitando generalizar: “A mí Broncano no me pagó”. Una situación que se podría deber a que el programa le da a sus invitados minutos en televisión para promocionar sus proyectos. “Pues entonces que no me llamen. Vamos, también tengo que decir que a mí no me han llamado desde que llevan haciendo el programa, o sea que tampoco me van a llamar”, comentó Jorge Javier Vázquez manteniendo el tono humorístico.