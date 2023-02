Jorge Javier 'mandó' a Lydia Lozano a casa por plantarle cara: “¿Mala conciencia?”

El nombre de Lydia Lozano está sonando con mucha intensidad en Sálvame durante los últimos días. Desde que Carmen Alcayde afirmó que la tertuliana supuestamente frecuentaba un local de intercambio de parejas, todas las miradas del programa se han posado sobre ella.

Miguel de Hoyos, el nuevo tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 6'

Más

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez salió del plató de Sálvame para desplazarse hasta la casa de su compañera. Después de haberse ausentado unos días, se le había preparado un recibimiento especial, sin embargo, los primeros segundos del reencuentro fueron un 'pelín' tensos.

Al salir de su vivienda, Lydia saludó a Jorge Javier con un reproche: “Cómo está Mediaset que me viene a buscar el presentador... ¿O es la mala conciencia?”, le preguntó sonriente pero visiblemente dolida por todo lo que se ha dicho sobre ella en la última semana.

Al showman de Mediaset le llamó “bastante la atención” la actitud desafiante de la tertuliana, así que no dudó en hacérselo saber: “Yo no tengo ninguna mala conciencia, yo creo que tú has ido a locales de intercambios. Si quieres vamos por ahí. ¿Por qué sales tan chula, chica? No me das dos besos... ¿quién te ha aleccionado?”, le espetó.

“No me ha aleccionado nadie”, defendió la periodista madrileña, que se vio sorprendida por la decisión del presentador. Jorge Javier le pidió que regresara a su casa y saliera con una cara más amable. Con su verdadera cara, le dijo: “Tú no eres así”.

“El público quiere a la Lydia de siempre”

La colaboradora de Sálvame entró a su chalet y salió con su mejor sonrisa, también la más irónica. “Hola, Jorge, ¡qué alegría que vengas a buscarme!”. Estaba interpretando un papel, no cabía duda, pero pronto se le quebró la voz y, entre lágrimas, confesó que no se identificaba con su anterior versión: “Sí, era otra [Lydia] la que había salido”.

“Esta es la verdadera”, añadió el presentador. “Conociéndote después de 15 años en Sálvame, ¿quién se lo iba a creer? Te conocemos ya y el público te ha comprado, así que quiere a conocer a la Lydia de siempre”, sentenció Jorge Javier para dejarle bien claro que siempre debe mostrarse tal y como le conoce el público.