Jorge Javier Vázquez ironizó en 'Sálvame' para saltarse el nuevo código ético de Mediaset: “Voy a hablar de política”

Jorge Javier Vázquez jugó este martes en Sálvame con el nuevo código ético de Mediaset, y se lanzó a hablar sobre política. En particular sobre las elecciones autonómicas, y es que resulta que el presentador se ha sentido 'engañado' por algunas de las premoniciones que le realizaron las clarividentes Montse y Nerea.

Las pitonisas estaban adivinando el futuro de Kiko Hernández. “Para mí, mi trabajo es muy importante”, espetó Montse pidiendo seriedad ante una broma del presentador. “Perdón Montse, para que esto vaya a buen puerto tengo que hablar contigo y con Nerea porque hoy estoy bastante enfadado con vosotras. No sabía que ibais a venir, pero hoy que estáis vamos a hablar”, interrumpió el presentador.

“Lo siento mucho, me la voy a jugar, yo sé que no se puede hablar de política”, le comentó Jorge Javier Vázquez al director David Valdeperas, que soltó una carcajada al saber a lo que se refería el conductor del programa. “Estoy muy enfadado. Tengo que hablar de política, lo siento”, añadió.

“Me la voy a jugar, me salto las normas. Voy a hablar de política”, repitió el presentador antes de dirigirse a las clarividentes. “Montse, Nerea, os lo pregunté”, les dijo preparándolas para lo que se venía. “Yo sé que me voy a meter en un jardín, pero bueno, mi carrera ya está hecha”, comentó creando expectación antes de ir al grano de la situación.

“Todavía confío en vosotras”

“Os pregunté: '¿Me van a llamar de una mesa electoral?', y dijisteis vosotras: 'Nooo'. Pues me ha llegado hoy la citación”, concluyó el presentador. “¿Qué dices? ¿De verdad? No me lo puedo creer”, comentó Montse que no terminó de creerse a Jorge Javier Vázquez, mientras que Nerea pidió que la enseñase.

“Todavía confío en vosotras”, añadió después el badalonés, que dijo: “Quiero que os retratéis, soy segundo suplente”. El público presente exclamó un “ahhhhh” quitándole importancia al asunto, momento en el que Jorge Javier Vázquez comentó entre risas: “'Ahhhhh' no, que la rabia que me ha dado a mí esta mañana. Que yo soy muy democrático, pero claro”, dijo. “¿Puedo confiar en que el titular vaya?”, le preguntó el presentador a las clarividentes que afirmaron que efectivamente iría.