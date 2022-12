Jorge Javier Vázquez: “No tengo ninguna relación con Paz Padilla. Ni quiero tenerla, ni me interesa”

Jorge Javier Vázquez ha acudido al podcast del conocido youtuber Malbert, Querido Hater, para promocionar su nuevo libro, Antes del olvido. Y en su charla, el presentador de Sálvame responde a muchos temas, como su actual relación con Paz Padilla.

“Con Paz Padilla, ¿hay el mismo buen rollo?”, le pregunta Malbert en el adelanto de la entrevista compartido en redes sociales, con ánimo de indagar en la relación entre ambos. “Yo no tengo ninguna relación con Paz Padilla”, confiesa el presentador, que añade: “Vamos, ni quiero tenerla, ni me interesa”.

Tras ello, la promoción deja ver más parte de la conversación sobre la cómica, y sin conocer el contexto que rodea a la frase, Jorge Javier dice: “Hay que ser mala”. “Mala es poco, pero luego todo cae por su propio peso”, contesta Malbert, que añade: “Se va a encontrar con otro abajo. Un beso Paz”. La respuesta del entrevistador provoca las risas de Jorge Javier, que reacciona con un “a mí déjame de líos”, evitando echar más leña al fuego.

“¿Esto cuándo sale, en Navidad? Tócate los cojones. En época de amor y compañía”, pregunta el presentador, a lo que le sigue una rápida y jocosa respuesta de Malbert: “Claro, el regalito”.

La muerte de los padres, y la búsqueda de pareja

En el último episodio de Querido Hater Jorge Javier también habla del fallecimiento de su padre, por lo que Malbert se derrumba al hablar de la muerte de su madre: “Cuando me estabas hablando de lo de tu padre, me estaba viendo muy reflejado. Cuando decías que igual ignorabas o no aceptabas...”, momento en el que el anfitrión se quiebra.

Igualmente, ambos hablan de parejas y de la amargura emocional. El youtuber niega tener una: “¿No me has visto la cara de amargado que tengo?”, a lo que el presentador de Sálvame contesta: “Bueno, es que el envenenamiento al final se trasluce en la cara. Mira la mía”.