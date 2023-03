Jorge Javier sigue opinando de política en Twitter: “Voy con Irene Montero”

Dos días después de que se volviera a constatar que el movimiento feminista afronta el Día de la Mujer con diferentes discursos, Jorge Javier Vázquez ha trasladado su apoyo a Irene Montero, ministra de Igualdad y diputada de Unidas Podemos.

El presentador de Sálvame ha recurrido a las redes sociales –y no al gigantesco altavoz que le proporciona su programa– para declarar su simpatía por ella. “Ya que no me lo ha preguntado nadie, lo digo yo: voy con Irene Montero”, ha escrito en su perfil de Twitter.

Tan escueto es su mensaje que no queda claro si respalda a la ministra en algún debate concreto o, por el contrario, su apoyo se extiende a toda la política del departamento de Igualdad, que en los últimos meses se ha visto envuelto en intensos debates –internos y externos– por la aprobación de la Ley Trans y la del solo sí es sí.

Ya que no me lo ha preguntado nadie, lo digo yo: voy con @IreneMontero — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 10 de marzo de 2023

Con este clarísimo posicionamiento, Jorge Javier confirma que puede seguir expresando sus ideas con total libertad, al menos en las redes sociales.

Y es que, el hecho de que Mediaset haya puesto límites a las opiniones políticas en sus programas de entretenimiento, entre ellos Sálvame, no significa que sus presentadores vayan a tener que morderse la lengua durante las 24 horas del día. Lejos de los platós, las estrellas del grupo que preside Alessandro Salem pueden expresarse con libertad, al menos en teoría.

Tiempo atrás, el presentador de Sálvame hizo todo tipo de alegatos políticos, mostrándose siempre muy crítico con los partidos conservadores. “Este programa es de rojos y maricones”, llegó a proclamar en abril de 2020. Ahora, con el nuevo código ético de Mediaset, Jorge Javier tiene que cuidar mucho más sus comentarios de índole política, aunque está aprovechando al máximo el estrecho margen que se le ha dejado para ello.

“Por mucho que nos pese, todo en la vida es política”, reflexionó hace unos días al debatir con Alfonso Caparrós sobre la homofobia que sigue imperando en la sociedad. Parece bastante evidente que se trataba de un mensaje dirigido a sus jefes.

Pero el presentador no tiene por qué callarse en otros espacios como Twitter o el podcast Los burros de Fortunato, una tertulia creada por él mismo para hablar de lo que se tercie. De hecho, la primera entrega del programa contó con la participación de Íñigo Errejón. Y efectivamente, se habló mucho de política.