Por qué Jorge Javier Vázquez va a presentar con gafas de sol la gala de 'Supervivientes 2023' esta noche

Jorge Javier Vázquez se ve obligado a llevar gafas de sol mientras afronta la conducción de una nueva gala de Supervivientes 2023. El presentador de Telecinco ha desvelado la causa de fuerza mayor por la que tiene que llevar este complemento facial delante de las cámaras y focos de la cadena.

El catalán ha explicado que el pasado viernes 17 de marzo se sometió a una blefaroplastia, intervención quirúrgica en la zona de los ojos que se realiza para corregir la caída de los párpados por el envejecimiento. Esta cirugía consiste en la extirpación del exceso de la piel de los párpados que, con el envejecimiento del cuerpo, se estiran y sus músculos se debilitan. Por ello, pueden producir grasa acumulada tanto en la parte superior como inferior de los ojos.

“El viernes por la mañana me sometí a una blefaroplastia, por eso me veréis el jueves presentando la gala de Supervivientes con gafas de sol. Me operé porque lo necesitaba y para recordarme que soy humano”, desvela Jorge Javier en su blog de Lecturas.

Jorge Javier explica su estado de salud tras la operación

“A mí es que me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que 'pa qué' porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno”, añade el presentador estrella de Mediaset antes de explicar cómo vivió la intervención y todo el post-operatorio. “Me he pasado casi todo el fin de semana durmiendo, muy bien atendido por P. [su expareja], que está muy asombrado por la poca lata que le he dado. Yo creo que se compinchó con el anestesista para que me subieran la dosis y tenerme atontolinado durante varios días”, bromea.

“El caso es que me he portado muy bien y en estos momentos tengo la cara como una luna llena y los ojos como si me hubiera pillado por banda Rocky en su mejor época y me hubiera dado lo mío y lo de mi primo. No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después”, ironiza.

“Antes de finalizar debo decir que en ningún momento se me pasó por la cabeza decir el jueves en Supervivientes que salía a trabajar con gafas de sol porque me había operado de un quistecito en el ojo. Para qué. Dados mis antecedentes, nadie me habría creído”, sentencia con sorna.

Secuelas de la blefaroplastia a la que se sometió Jorge Javier

Como decíamos, la blefaroplastia es un tipo de intervención en la que se elimina el exceso de piel en los párpados. Esto puede provocar flacidez en las cejas, párpados superiores caídos o incluso bolsas debajo de los ojos.

En algunos casos, esta operación no es sólo estética, sino que se realiza en personas que pueden sufrir una reducción de la visión lateral (periférica) a cuenta de este motivo. En esas situaciones, la seguridad social podría llegar a cubrir los gastos de la cirugía.

Tras pasar por quirófano, los paciente suelen ser dados de alta durante ese mismo día para que continúen en sus casas el proceso de recuperación. Durante esos días, la persona puede sufrir visión borrosa, visión doble, hinchazón y moretones e incluso sensibilidad a la luz.

Por tanto, Jorge Javier ha decidido no faltar a la cita y presentar la nueva gala de Supervivientes 2023 portando unas gafas de sol que le protejan de la intensidad de los focos que le iluminan en el plató principal de Telecinco.