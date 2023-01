Jorge Javier Vázquez tira de ironía para comparar 'Sálvame' con el nuevo programa de Paz Padilla

Durante los últimos meses, Jorge Javier Vázquez ha hablado varias veces de su situación personal con Paz Padilla. La salida de la gaditana de Sálvame, tras su polémico despido y -posterior readmisión- de Mediaset, terminó de poner la puntilla a la mala relación que mantenían los dos presentadores. Este jueves, el catalán volvió a mencionar a su excompañera, tirando de ironía para comparar su programa con Déjate querer, el nuevo formato que ha recalado en manos de la humorista.

No es la primera vez que Jorge Javier lanza recados (en forma de indirectas) a Paz Padilla desde el plató del espacio de corazón de Telecinco. El último se ha producido después de que Vázquez quisiese lanzar una advertencia a Cristina Porta sobre la complicada tarde que se le avecinaba.

Sálvame arrancó su emisión desvelando que había una chica (que conocía muy bien) que se había puesto en contacto con el programa para desvelar algunos secretos sobre la periodista. “Cristina hoy pillas, ¿lo sabes no?”, empezó diciendo el catalán a la colaboradora.

Jorge Javier nombra el nuevo programa de Paz Padilla

“Sí, pillo. Intrigada me hallo. ¿Pillo para mal no? ¿Aquí no se pilla nunca para bien?”, preguntó entre risas la exconcursante de Secret Story. “Yo no lo recuerdo”, apostilló por lo bajo Carmen Borrego, que en las últimas semanas ha recriminado varias veces a la dirección del programa ser el centro de todas las polémicas. La hija de María Teresa Campos ha sido una de las protagonistas de Sálvame después de que Kiko Hernández acusase a Gustavo, persona de confianza de la familia, de grabarlas a sus espaldas

En ese momento, Jorge Javier tomó la palabra para lanzar un irónico comentario sobre el nuevo formato que le ha tocado presentar a Paz Padilla: “Esto no es Déjate querer”, dijo con sorna el catalán, comparando con ironía su programa con el de la andaluza, en el que se apuesta por las reconciliaciones y segundas oportunidades.