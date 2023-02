Jorge Javier estalló por un corte de Toni Acosta a 'Sálvame': “No te hemos preguntado por un asesinato”

Sálvame contactó este miércoles con varias actrices que asistieron a la gala de los Premios Goya 2023 para pedirles su opinión sobre la polémica presencia de Raquel Bollo en la fiesta del cine español. Algunos intérpretes han criticado que se invitara a la empresaria y tertuliana de televisión, pero no se contara con algunos trabajadores del gremio que se vieron desplazados.

Dadas las circunstancias, una redactora del programa de Telecinco llamó por teléfono a tres trabajadoras del sector audiovisual: la diseñadora Cristina Rodríguez y las actrices Yolanda Ramos y Toni Acosta.

Mientras que las dos primeras aprovecharon para quitarle hierro al asunto, la tercera se molestó con el programa. “Perdona, de verdad, es que no sé quién te ha dado mi número”, se le escucha decir a la actriz de Señoras del (h)AMPA, que próximamente protagonizará Cuatro estrellas, la nueva serie de La 1.

La intérprete canaria no ocultó su enfado: “Me parece un poco hasta feo llamarme para hacerme esta pregunta. Así que si no te importa”, dijo por último, tal y como quedó registrado en la grabación de la llamada, de la que Sálvame emitió algunos extractos.

El mensaje de Jorge Javier a los actores que critican a su programa

Las palabras de Toni Acosta tuvieron eco en el plató del magacín que produce La Fábrica de la Tele. Su presentador, Jorge Javier Vázquez, criticó la reacción de la actriz.

“¿Que le ha parecido feo que le hagan esta pregunta? Hija mía, tampoco te estamos preguntando por un asesinato en la gala de los Goya”, comentó con ironía el showman de Mediaset, respaldado por su compañero Kiko Matamoros: “Tienen la piel muy fina los actores de este país. Yo empiezo a estar un poco harto”.

Aunque Adela González quiso reconducir el tema, Jorge Javier insistió en su queja: “Hay actores maravillosos, pero hay otros que son auténticos coñazos de manual, de los pies a la cabeza”. Tras esto, puso el grito en el cielo para mandar un mensaje a los actores que critican a Sálvame.

“A mí me hace mucha gracia cuando hay actores españoles que critican este su programa, yo que soy un fanático del cine español, y veo las obras y las películas que han hecho y digo: 'Pero este tío o esta tía que han hecho esta mierda de película, que la he quitado al cuarto de hora porque es infumable, ¿se ven con criterio para criticar algún programa de televisión?'. Hijos míos, si yo hago esas mierdas y me callo la boca el resto de mi puta vida”, sentenció el presentador.