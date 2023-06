Jorge Javier Vázquez no se plantea su regreso a Telecinco: “Volver es lo último en lo que pienso”

Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio. El presentador de Mediaset, que está de baja médica desde hace unas semanas, ha publicado en Twitter varios mensajes sobre su estado de salud; mensajes en los que aleja la posibilidad de un inminente regreso a Telecinco para conducir los últimos programas de Sálvame y Viernes Deluxe, que acabarán entre finales de junio y principios de julio.

“A veces hay que parar”, sostiene el periodista, cuya retirada por motivos de salud se produjo pocos días después de que Mediaset cancelara el programa que ha presentado durante 14 años.

“El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé mejor espero”, continúa.

Ahora que ha dado el primer paso para proteger su salud mental, Jorge Javier no sabe cuándo regresará a Telecinco. “En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé”, añade el catalán, cuya retirada es indefinida: “Por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena”, concluye.

Tiene contrato con Mediaset hasta 2025

Jorge Javier Vázquez apareció por última vez en la pequeña pantalla el pasado 17 de mayo. Pocos días después, Mediaset confirmó que el presentador de Supervivientes y Sálvame se había dado de baja “temporal por prescripción médica”. El showman se dejó ver el 23 de mayo en un evento cultural al que asistió junto a su amiga Rocío Carrasco. Su contrato con el grupo que preside Borja Prado expira en 2025, según reveló en una entrevista concedida a TVE antes de que se conociera la cancelación del magacín de La Fábrica de la Tele.

En ese momento, el ser preguntado por su futuro dentro de la empresa, Jorge Javier se puso a disposición de sus superiores: “Lo que decida, bien estará”.

Pero su situación ha cambiado mucho desde aquella entrevista en La 2 con Carlos del Amor, y ahora, con el final de Sálvame sobre la mesa, necesita tomarse un tiempo de reflexión. “Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena”, ha dicho en Twitter.